Румынские арбитры сообщили, что тренер «Истанбула» назвал их цыганами

Матч 6-го тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Одно из решений главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока «negru». Одно из значений этого слова в переводе с румынского — «черный». Это вызвало реакцию всей команды, включая Вебо. Как утверждается в официальном аккаунте турецкого клуба в Twitter, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Вебо покидал поле, громко спрашивая у арбитра, за что тот обратился к нему, используя расистское слово.
По информации Рошу, слово «negru» на видео инцидента в матче «ПСЖ» — «Башакшехир» произносит ассистент арбитра Октавиан Совре, а не Себастьян Колтеску, как утверждается в СМИ. Рошу также опубликовал видео с игры, где футболист турецкой команды Мехмет Топал говорит арбитру, что «в моей стране румыны — это цыгане».
В итоге обе команды покинули поле. УЕФА позже выступил с заявлением, в котором сообщил, что после обсуждения с обоими клубами в порядке исключения решено провести оставшиеся минуты игры 9 декабря с новой командой судей. Начало матча назначено на 20:55 мск.