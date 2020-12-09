Румынские арбитры сообщили, что тренер «Истанбула» назвал их цыганами

Матч 6-го тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Одно из решений главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока «negru». Одно из значений этого слова в переводе с румынского — «черный». Это вызвало реакцию всей команды, включая Вебо. Как утверждается в официальном аккаунте турецкого клуба в Twitter, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Вебо покидал поле, громко спрашивая у арбитра, за что тот обратился к нему, используя расистское слово.