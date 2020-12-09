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17:06 (мск), источник: Sport24

Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Вебо в прерванном матче с «ПСЖ», отменена

Красная карточка, которую получил помощник главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ, отменена.

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Как сообщил турецкий клуб, Вебо будет присутствовать на скамейке в матче, который возобновится с 14-й минуты.

Вчерашняя игра в Париже была прервана после того, как турецкая команда в полном составе покинула поле, обвинив четвертого судью Себастьяна Колцеску в расистских оскорблениях Вебо, которому он показал красную карточку.

УЕФА принял решение, что матч будет доигран сегодня в 20:55 по московскому времени. На момент остановки игры счет был 0:0.

Судить скандальный матч будет уже новая бригада арбитров во главе с голландским судьей Данни Маккели.

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования в отношении инцидента и событий, которые привели к остановке матча.

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