Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Вебо в прерванном матче с «ПСЖ», отменена
Красная карточка, которую получил помощник главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ, отменена.
Красная карточка, которую получил помощник главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ, отменена.
Как сообщил турецкий клуб, Вебо будет присутствовать на скамейке в матче, который возобновится с 14-й минуты.
Вчерашняя игра в Париже была прервана после того, как турецкая команда в полном составе покинула поле, обвинив четвертого судью Себастьяна Колцеску в расистских оскорблениях Вебо, которому он показал красную карточку.
УЕФА принял решение, что матч будет доигран сегодня в 20:55 по московскому времени. На момент остановки игры счет был 0:0.
Судить скандальный матч будет уже новая бригада арбитров во главе с голландским судьей Данни Маккели.
УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования в отношении инцидента и событий, которые привели к остановке матча.