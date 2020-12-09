Футболистки «Минска» проиграли норвежскому ЛСК в 1/16 финала Лиги чемпионов

Сегодня подопечные Александра Лухвича проиграли на своем поле норвежскому клубу ЛСК из Лиллестрема с результатом 0:2.

Ответный поединок за выход в 1/8 финала состоится 16 декабря на арене норвежской команды.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили у себя дома латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0 (голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко, Генриетта Акаба), а во втором квалификационном матче переиграли в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:0 (Анна Сас, Анастасия Харланова).