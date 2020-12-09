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20:49 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА Влашич, Фернандес и Дзагоев пропустят матч с загребским «Динамо»

ТАСС, 9 декабря. Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич пропустит матч Лиги Европы с хорватским «Динамо» (Загреб). Об этом заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались [Марио] Фернандес, [Алан] Дзагоев, [Хёрдур] Магнуссон и [Чидера] Эджуке, — сказал Гончаренко. — Но команда приехала не просто так отбывать номер, мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить. Те футболисты, которые мало получают игровой практики, завтра ее получат и приложат все свои силы, чтобы ЦСКА победил».

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Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» — ЦСКА пройдет в четверг.

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Армейцы с тремя очками в активе располагаются на последнем месте в группе К и уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

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