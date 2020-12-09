Салах побил сразу два рекорда в матче с «Мидтьюлландом»

Мо Салах стал автором первого гола «Ливерпуля» в матче с «Мидтьюлландом» . Египтянину потребовалось всего 55 секунд с начала матча, чтобы забить. Это, как сообщает статистический портал Opta, является рекордом «Ливерпуля» и Салах стал автором самого быстрого гола в Лиге чемпионов в истории клуба.

Также этот мяч стал для форварда 22-м в ЛЧ. Это на один мяч больше, чем у Стивена Джеррарда, а сам Салах теперь также является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.