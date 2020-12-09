ПСЖ разгромил «Башакшехир» в перенесенном из-за расистского скандала матче Лиги чемпионов

Хет-триком отметился Неймар (21-я, 38-я и 50-я минуты), дубль на счету Килиана Мбаппе (42, с пенальти; 62). У гостей гол забил Мехмет Топал (57).
Во вторник игра была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону представителя тренерского штаба «Башакшехира» Пьера Вебо. Игру во вторник обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, которая в среду была заменена на бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В среду румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил, что арбитры ранее подверглись дискриминации со стороны Вебо.
Мбаппе в возрасте 21 года стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, кому покорилась отметка в 20 мячей в турнире.
ПСЖ вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Н, набрав 12 очков. Со второго места в 1/8 финала вышел германский «Лейпциг» (12 очков). Английский «Манчестер Юнайтед» стал третьим (9) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. Последнее место в группе занял «Башакшехир» (3).