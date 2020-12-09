Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Порту
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Аталанта
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мидтьюлланн
Ливерпуль
11
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
51
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
22:38 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ разгромил «Башакшехир» в перенесенном из-за расистского скандала матче Лиги чемпионов

ТАСС, 9 декабря. Французский ПСЖ дома победил турецкий «Башакшехир» со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча из-за расистского скандала была перенесена со вторника на среду и была продолжена с 14-й минуты.

Наверх
Источник: Reuters

Хет-триком отметился Неймар (21-я, 38-я и 50-я минуты), дубль на счету Килиана Мбаппе (42, с пенальти; 62). У гостей гол забил Мехмет Топал (57).

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Во вторник игра была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону представителя тренерского штаба «Башакшехира» Пьера Вебо. Игру во вторник обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, которая в среду была заменена на бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В среду румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил, что арбитры ранее подверглись дискриминации со стороны Вебо.

Мбаппе в возрасте 21 года стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, кому покорилась отметка в 20 мячей в турнире.

ПСЖ вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Н, набрав 12 очков. Со второго места в 1/8 финала вышел германский «Лейпциг» (12 очков). Английский «Манчестер Юнайтед» стал третьим (9) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. Последнее место в группе занял «Башакшехир» (3).

Читайте также
ПСЖ
5:1
Первый тайм: 0:0
Истанбул Башакшехир
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Шесть больших российских хоккейных талантов, которых мы теряем
Игрок «Ливерпуля» побил сразу два рекорда в матче Лиги чемпионов
«Чувствовала допинг». Почему слова Резцовой могут быть правдой
«Зенит» накажет легионера за жалобу
«Надо бы выгнать Россию». Странный скандал на ЧЕ по гандболу
«Аякс» играет с «Аталантой» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь