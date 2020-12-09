ПСЖ разгромил «Башакшехир» в перенесенном из-за расистского скандала матче Лиги чемпионов

Во вторник игра была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону представителя тренерского штаба «Башакшехира» Пьера Вебо. Игру во вторник обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, которая в среду была заменена на бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В среду румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил, что арбитры ранее подверглись дискриминации со стороны Вебо.