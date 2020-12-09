«Аталанта» Алексея Миранчука обыграла «Аякс» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мяч на 85-й минуте забил Луис Мурьель. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх.

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В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, он пропустил несколько последних матчей команды из-за заражения коронавирусом.

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В другом матче группы D датский «Мидтьюлланн» сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1.

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах обошел бывшего капитана команды Стивена Джеррарда и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. На его счету 22 гола, у Джеррарда — 21.

Также Салах, отличившийся на 55-й секунде, стал автором самого быстрого гола «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.