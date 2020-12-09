Неймар и Мбаппе поддержали BLM и забили 5 голов туркам. У бразильца — новый рекорд
Самый скандальный матч недели
Самый скандальный матч недели
Вчера на «Парке де Пренс» было жарко. Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» прервался
Резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Одним из участников скандала стал нападающий «ПСЖ» Неймар.
Форвард всегда резко реагирует на расизм и здесь не остался в стороне. Поведение арбитра в адрес помощника главного тренера «Истанбула Башакшехир» задело форварда «ПСЖ».
Сразу после прерванного матча Неймар опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост в поддержку движения Black Lives Matter. Также форвард репостнул себе в «сториз» пост турецкого клуба с лозунгом «Нет расизму!».
Сегодня продолжился прерванный матч между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир», где главную роль сыграли темнокожие футболисты. Неймар показал, что умеет не только бороться с расизмом, но и ставить рекорды в Лиге чемпионов.
Бразилец оформил
Своё слово сказал Мбаппе. Вчера он поддержал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо, а сегодня оформил дубль в ворота турецкой команды.
Благодаря победе над «Истанбулом Башакшехир» парижане заняли первое место в группе и с 12 очками вышли в
Павел Прохоров