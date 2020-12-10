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00:32 (мск), источник: Sport24

4 футболиста «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус

Четыре игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Сомнительные тесты оказались у Гжегожа Крыховяка, который 1 декабря уже пропустил матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

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Примечательно, что 5 декабря поляк провел 90 минут в РПЛ против «Рубина».

Также сомнительные тесты у нападающего Виталия Лисаковича, полузащитника Даниила Куликова и хавбека Максима Мухина.

При этом в футбольных кругах появилась информация, что после тестов УЕФА вышеуказанные игроки сдали очередные тесты, которые оказались отрицательными.

В ближайшем туре РПЛ все они должны сыграть.

В запасе на матч с «Баварией» у «Локомотива» всего пять футболистов, из которых двое — вратари.

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