4 футболиста «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус

Сомнительные тесты оказались у Гжегожа Крыховяка, который 1 декабря уже пропустил матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

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Примечательно, что 5 декабря поляк провел 90 минут в РПЛ против «Рубина».

Также сомнительные тесты у нападающего Виталия Лисаковича, полузащитника Даниила Куликова и хавбека Максима Мухина.

При этом в футбольных кругах появилась информация, что после тестов УЕФА вышеуказанные игроки сдали очередные тесты, которые оказались отрицательными.

В ближайшем туре РПЛ все они должны сыграть.