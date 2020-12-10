4 футболиста «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус
Четыре игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Четыре игрока «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Сомнительные тесты оказались у Гжегожа Крыховяка, который 1 декабря уже пропустил матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Примечательно, что 5 декабря поляк провел 90 минут в РПЛ против «Рубина».
Также сомнительные тесты у нападающего Виталия Лисаковича, полузащитника Даниила Куликова и хавбека Максима Мухина.
При этом в футбольных кругах появилась информация, что после тестов УЕФА вышеуказанные игроки сдали очередные тесты, которые оказались отрицательными.
В ближайшем туре РПЛ все они должны сыграть.
В запасе на матч с «Баварией» у «Локомотива» всего пять футболистов, из которых двое — вратари.