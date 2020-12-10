Горький опыт не учли: ЦСКА завершает выступление в ЛЕ матчем в Загребе

Встреча пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе и начнется в 23:00 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2f557126c9b1a7515bd9 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2f557126c9b1a7515bd9 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--2f557126c9b1a7515bd9" data-vnd="2f557126c9b1a7515bd9" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f557126c9b1a7515bd9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский клуб, в пяти турах группы К не одержавший ни одной победы, досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Динамо» (11 очков) гарантировало себе первое место в квартете, за вторую путевку в 1/16 финала продолжают бороться австрийский «Вольфсберг» (7) и «Фейенорд» (5) из Нидерландов, на счету ЦСКА три балла.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Вновь четвертые?

ЦСКА рискует третий сезон подряд остаться на последнем месте в еврокубке. В 2018 году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» в Лиге чемпионов, но неудачи в других матчах оставили их за бортом весенней части турнира. В прошлом году команда Виктора Гончаренко с пятью очками замкнула группу Лиги Европы. В случае поражения в четверг «красно-синие» впервые в истории останутся без побед во втором по значимости клубном соревновании Старого Света.

Перед стартом евросезона генеральный директор московского клуба Роман Бабаев говорил РИА Новости об осени 2019 года. «Мы не должны никого вводить в заблуждение. В прошлом сезоне соперники были для нас тоже новые и неизвестные, но, к сожалению для нас, это не помогло. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперников, нельзя расслабляться. Уверен, что тренерский штаб и футболисты прекрасно помнят горький опыт прошлой группы Лиги Европы и не повторят тех ошибок», — сказал Бабаев.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 10.12.2020, 23:00 Динамо З - ЦСКА -

Горький опыт команде не помог: после пяти туров ЦСКА вновь является худшим в своей группе и в лучшем случае сможет занять третье место при условии своей победы и поражения «Фейенорда» от «Вольфсберга». Не добавляет оптимизма единственному представителю России в Лиге Европы и кадровый состав. По разным причинам в Загреб не прилетели ведущие футболисты команды — Никола Влашич, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Алан Дзагоев, а также Чедира Эджуке.

«Пять человек остались в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу (в чемпионате России). Чтобы никто не думал, что мы приехали отбывать номер: у нас сбалансированный состав, который будет стараться победить. Те футболисты, кто получает меньше игровой практики, выйдут и выжмут завтра всё, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — У нас есть Илья Шкурин, Федор Чалов, Адольфо Гайч, поэтому оценим состояние и решим завтра, кто сыграет (в атаке)».

«Да, турнирных задач матч не решает, но футболисты должны оставаться профессионалами и стремиться к победе. Может что-то не получаться как в предыдущих матчах, но надо проявлять свои лучшие качества. Это рейтинговые очки и клубный и личный престиж, надо сделать всё, чтобы хорошо сыграть», — добавил тренер.

Читайте также Без лидеров и надежности в защите: причины провала ЦСКА в Европе

«Динамо» идет на рекорд

Чемпион Хорватии последних трех лет «Динамо» в текущем розыгрыше национального первенства идет вторым, лишь на одно очко отставая от «Осиека» и имея две игры в запасе. Для команды из Загреба встреча с ЦСКА не является ключевой, но может стать исторической: еще никто не завершал групповой этап Лиги Европы с нулем в графе «пропущенные мячи». Об этом и сказал главный тренер «Динамо» Зоран Мамич.

«Мы довольны тем результатом, которого достигли к концу группового этапа, и тем, что можем подготовиться к заключительной игре без опасений. При этом матч с ЦСКА важен для нас, ведь победа приносит два очка в таблицу коэффициентов УЕФА и пригодится нам в ближайшие пять лет, — отметил Мамич. — Более того, у нас есть возможность завершить группу без поражений и, возможно, без пропущенных голов. Поэтому это дополнительная мотивация для игроков».

При этом тренер готов пожертвовать уникальным достижением ради победы, даже если придется пропустить четыре мяча.