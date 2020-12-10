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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» проиграл «Баварии» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов и не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы.

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Встреча шестого тура группы А, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Никлас Зюле (63-я минута) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (80).

В параллельной встрече мадридский «Атлетико» на выезде победил австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0 благодаря голам Марио Эрмосо (39) и Янника Карраско (86). Испанский клуб завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» набрал три очка в шести играх и занял последнее место в группе. «Бавария» (16 очков, первое место) и «Атлетико» (9 очков, второе место) вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург» (4) стал третьим и продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

В прошлом и позапрошлом сезонах «Локомотив» также финишировал последним в группе Лиги чемпионов.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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