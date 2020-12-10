«Локомотив» проиграл «Баварии» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

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Встреча шестого тура группы А, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Никлас Зюле (63-я минута) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (80).

В параллельной встрече мадридский «Атлетико» на выезде победил австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0 благодаря голам Марио Эрмосо (39) и Янника Карраско (86). Испанский клуб завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/swxgctJnwX8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» набрал три очка в шести играх и занял последнее место в группе. «Бавария» (16 очков, первое место) и «Атлетико» (9 очков, второе место) вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург» (4) стал третьим и продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.