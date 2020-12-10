«Локомотив» проиграл «Баварии» и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов и не смог пробиться в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов и не смог пробиться в
Встреча шестого тура группы А, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Никлас Зюле (63-я минута) и
В параллельной встрече мадридский «Атлетико» на выезде победил австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0 благодаря голам Марио Эрмосо (39) и Янника Карраско (86). Испанский клуб завоевал путевку в
«Локомотив» набрал три очка в шести играх и занял последнее место в группе. «Бавария» (16 очков, первое место) и «Атлетико» (9 очков, второе место) вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зальцбург» (4) стал третьим и продолжит борьбу в
В прошлом и позапрошлом сезонах «Локомотив» также финишировал последним в группе Лиги чемпионов.