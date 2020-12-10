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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» и «Боруссия» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» выступит в ЛЕ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» и не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча шестого тура группы В, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 0:0. В параллельной игре группы мадридский «Реал» на своем поле победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0, дубль оформил Карим Бензема (9-я и 32-я минуты).

«Реал» (10 очков) пробился в плей-офф с первого места в группе, «Боруссия» (8) опередила «Шахтер» (8) по результатам личных встреч и также сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинская команда стала третьей и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Интер» (6) закончил выступление в еврокубках.

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