«Реал» и «Боруссия» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» выступит в ЛЕ

Встреча шестого тура группы В, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 0:0. В параллельной игре группы мадридский «Реал» на своем поле победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0, дубль оформил Карим Бензема (9-я и 32-я минуты).

«Реал» (10 очков) пробился в плей-офф с первого места в группе, «Боруссия» (8) опередила «Шахтер» (8) по результатам личных встреч и также сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинская команда стала третьей и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Интер» (6) закончил выступление в еврокубках.