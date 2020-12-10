«Реал» и «Боруссия» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» выступит в ЛЕ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» и не смог выйти в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» и не смог выйти в
Встреча шестого тура группы В, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 0:0. В параллельной игре группы мадридский «Реал» на своем поле победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0, дубль оформил Карим Бензема (9-я и 32-я минуты).
«Реал» (10 очков) пробился в