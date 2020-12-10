«Ёлочка» от Николича — без подарков. «Локомотив» тоже завершил выступление в еврокубках
Весной вся Россия будет болеть за «Краснодар». А за кого ещё?
Весной вся Россия будет болеть за «Краснодар». А за кого ещё?
«Локомотив» должен был побеждать «Баварию», чтобы продолжить евросезон и сыграть в будущем году в
К сожалению, повторить успех той команды Юрия Сёмина нынешнему поколению игроков «Локомотива» не удалось. Проиграв «Баварии», «железнодорожники» выбыли из еврокубков, как и «Зенит» с ЦСКА. Теперь мы будем болеть на международной арене только за «Краснодар» в
Помимо двух нападающих Зе Луиша и Фёдора Смолова «железнодорожникам» не смогли помочь дисквалифицированный Мурило, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов, Виталий Лисакович, а также Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов. Неделю назад польский и российский полузащитники пропустили матч с «Ред Булл Зальцбург»
Марко Николич, как и в первом матче с «Баварией», сыграл «ёлочкой» — по схеме 4−3−2−1. Актуальная тактика, учитывая приближение нового года. В принципе эта система неплохо сработала в Москве, поэтому сербский тренер, очевидно, и решил использовать её во второй раз. Особенно сложные с физической точки зрения роли достались Владиславу Игнатьеву и Дмитрию Рыбчинскому, которые вынуждены были постоянно разрываться между центром поля и флангами, страхуя инсайдов против подключения свободных крайних защитников мюнхенской команды. Зато «Локомотив» максимально осложнил немцам получение мяча между линиями.
В результате первый удар в створ хозяева нанесли только на исходе получаса. К перерыву преимущество команды
Москвичи в своих контратаках стремились быстро находить Эдера, который старался зацепиться за мяч в ожидании помощи от партнёров, либо открываться за спины центральным защитникам «Баварии». Правда, за 45 минут португалец трижды попал в офсайд, а весь «Локомотив» — пять раз. Лучший шанс до перерыва получил убежавший к чужим воротам Мацей Рыбусь, чей удар Мануэль Нойер отбил кулаками. Флик был очень недоволен тем, как сыграли его футболисты в этом эпизоде.
На второй тайм «Бавария» вышла более заряженной, злой и быстрой. Затрещали фланги «Локомотива». До поры до времени выручал Маринато Гильерме, отразив опасные удары Эрика
При счёте 0:1 «Локомотиву» оставалось надеяться только на чудо. Точнее, на два чуда, ведь команде Николича требовалось забивать уже два гола. Вариантов для усиления игры у серба почти не было — на скамейке сидели всего пять игроков, включая двух вратарей.
В ответ «Бавария» забила второй гол.
Во втором тайме «Локомотив» нанёс четыре удара (в створ — два), тогда как «Бавария» пробила 13 раз (в створ — шесть). Разница, конечно, большая. Немцы заслуженно победили на классе, даже если им
Анатолий Романов