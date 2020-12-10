«Олимпиакос» уступил «Порту» в матче ЛЧ

Встреча группы С, прошедшая в Пирее, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Отавио (10-я минута, с пенальти) и Матеус Урибе (77). Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду был удален с поля на 79-й минуте за две желтые карточки.

В другом матче группы английский «Манчестер Сити» разгромил на своем поле французский «Марсель» — 3:0, забитыми мячами отметились Ферран Торрес (48), Серхио Агуэро (77) и Рахим Стерлинг (90).