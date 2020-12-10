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01:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Олимпиакос» уступил «Порту» в матче ЛЧ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Греческий «Олимпиакос» потерпел поражение от португальского «Порту» в заключительном матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча группы С, прошедшая в Пирее, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Отавио (10-я минута, с пенальти) и Матеус Урибе (77). Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду был удален с поля на 79-й минуте за две желтые карточки.

В другом матче группы английский «Манчестер Сити» разгромил на своем поле французский «Марсель» — 3:0, забитыми мячами отметились Ферран Торрес (48), Серхио Агуэро (77) и Рахим Стерлинг (90).

«Манчестер Сити» (16 очков) и «Порту» (13) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Олимпиакос» и «Марсель» набрали по 3 очка, греческий клуб опередил французскую команду за счет большего количества забитых голов в гостях в личных встречах и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Марсель» завершил выступление в еврокубках.

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