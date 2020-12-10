Стыда — нет, результата — тоже. Как «Локомотив» проиграл «Баварии»

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«Локомотив» оставлял противоречивое впечатление по ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов. С одной стороны, гибкая тактика в матчах с грандами: да, «автобус», однако с контратаками. Отсюда — два ничейных результата с «Атлетико» и достойное домашнее поражение от «Баварии».

С другой, провальные встречи с «Зальцбургом». Казалось бы, австрийцев необходимо обыгрывать, если хочешь зацепиться за третье место. Но те оказались сильны прессингом и действиями на переходах. Агрессия и скорость — вот отличительные черты «Зальцбурга», с которыми «Локомотив» не справился. Домашний матч — вообще повторение прошлогодней игры с «Байером» с точки зрения психологического развала.

При этом шансов на Лигу Европы красно-зеленые не потеряли. Вот только нужно было побеждать «Баварию». Да, уже выигравшую группу, но все же выставившую близкий к основному состав.

В нем оказались и Нойер, и Горецка, и Дэйвис, и Мюллер.

Главная потеря «Локо» — Зе Луиш. Во-первых, из-за работоспособности и привычки к европейским скоростям: недаром играл в «Порту»! Во-вторых, из-за соответствия тактической системе Марко Николича на матчи с грандами. Зе — прыгучий форвард, опускающийся в глубину, чтобы цепляться за мячи. Отличная опция под длинные пасы и контратаки.

В нападении — габаритный Эдер, к сожалению, менее подвижный, чем Зе Луиш. В полузащите — главный герой матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» Игнатьев, способный выдвинуться даже на позицию центрфорварда. А вот в обороне — Райкович, к чьей характеристике подходит словосочетание «результативная ошибка».

Николич выбрал стандартный план на игру с грандами. Это:

1. Оборона на своей половине поля по схеме 4−3−2−1 (Эдер — выше, Камано и Миранчук — ниже). При этом иногда с бровки сербский тренер требовал прессинга и кричал: «Выше!».

2. Редкие контратаки — преимущественно в концовке первого тайма. Главные двигатели — скоростные и креативные игроки железнодорожников Рыбчинский, Миранчук, Игнатьев.

3. Все остальное время — длинные забросы на Эдера. Такой же прием, как и с Зе Луишем. Так себе идея, учитывая, что португальца опекали оба центральных защитников мюнхенцев.

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У «Баварии» полное доминирование. Как всегда: контроль (69,1% владения мячом в первом тайме), высокий прессинг (в штрафной красно-зеленых находились Сане и Коста), попытки вступить в отбор сразу после потери мяча.

Впрочем, вскрыть плотную оборону «Локо» команде Ханс-Дитера Флика было трудно. Приемы использовались различные:

1. Типичный — перегруз на флангах. При этом чаще задействовался правый край, несмотря на наличие слева дриблера Дэйвиса. Там взаимодействовали Сарр, Мюллер и Сане.

2. Креативный — пятки в штрафной площади, попытки сыграть в очень мелкий пас. С одной стороны, игроки «Баварии» — это воплощение скорости и легкости. Посмотрите на того же Сане, смещающегося в полуфланги и старающегося действовать нестандартно. С другой, казалось, что мюнхенцы выполняли лишние передачи. Бывает так, что команде не хватает последнего паса. «Баварии» хватало, но чересчур.

3. Габаритный — вспомните подключения к атакам центрального защитника Зюле. В концовке первого тайма Никлас даже оказался в штрафной площади «Локомотива».

Именно последний прием сработал уже во второй половине встречи. Да, Флик выпустил еще одного креативного игрока — Гнабри. Да, последние передачи мюнхенцев стали более осмысленными. Да, Гильерме пришлось столкнуться с прессингом (давление на вратаря оказывал Сане) и совершать сэйвы. Один — в стиле Акинфеева: ногой после удара Гнабри.

А вот забил мощный Зюле. Подача с угла поля — голова центрального защитника — гол.

Впрочем, замена Флика все же сработала. Гнабри отдал тот самый последний пас на Шупо-Мотинга, оказавшийся результативным. Предпоследняя передача у Сане — низом, вразрез. То, чего не хватало мюнхенцам в первом тайме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/swxgctJnwX8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стыдно ли за «Локо» в матче с «Баварией»? Нет. Против вас — Сане, Гнабри и Дэйвис. Вы в целом их сдерживаете, но пропускаете после розыгрыша «стандарта». Потом устаете от игры без мяча, а вас «съедают» футболисты высокого уровня. Такое случается.

Стыдно было с «Зальцбургом». Как можно настроиться и выполнять план на игру с «Баварией», но при этом развалиться в решающем матче со средней командой? А итог этой Лиги чемпионов для «Локо» тот самый: противоречие.