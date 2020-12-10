В Париже встали на колени, команда Миранчука вышла в плей-офф, «Шахтер» оставил «Интер» четвертым лишним
Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых последние путевки в
Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых последние путевки в
Группа Н
«ПСЖ» — «Истанбул ББ» — 5:1 (Неймар, 21, 38, 50. Мбаппе, 42, с пенальти, 62 — Мехмет Топал, 57)
Случившийся накануне скандал автоматически вывел на первый план парижский матч, хотя в отличие от проходившей параллельно игры в Амстердаме встреча на «Парк де Пренс» была малоинтересна со спортивной точки зрения. Для «Истанбула» результат значения не имел. И только «ПСЖ», который гарантировал место в
Обе команды, а также новая судейская бригада во главе с голландцем Данни Маккели, разминались в специальных футболках с надписью «Скажи нет расизму». Баннеры аналогичного содержания разместили на трибунах. Сама же игра началась с момента вторничной остановки — с 14-й минуты. Что интересно, один из тренеров «Истанбула» Пьер Вебо, с удаления которого все и началось, занял место на скамейке, так как УЕФА отменил красную карточку. Дальше будет разбираться специальный инспектор, назначенный для расследования инцидента.
Любопытно выглядели комментарии к посту в Twitter УЕФА, где один из читателей процитировал статью французской газеты о кандидате на пост министра обороны США Ллойде Остине. В нем применительно к бывшему командующему американским контингентом в Ираке звучит фраза «черный генерал», и автор задается резонным вопросом: чем она отличается по смыслу от слов румынского арбитра Константина Себастьяна Колцеску? И есть ли тут расизм?
Ну, а в игре первый удар нанесли со «стандарта» в центре поля. Тем не менее, команды все равно услышали гимн Лиги чемпионов. Во время его исполнения игроки и судьи выстроились в центральном круге, и каждый опустился на колено, причем футболисты располагались не рядом с одноклубниками, а вперемешку. Что до футбола, то турки создали пару убойных моментов, но пропустили от Неймара. Бразилец красиво пробросил мяч защитнику между ногами и пробил в дальний угол.
К перерыву Неймар вполне мог оформить
От Неймара же «трюк со шляпой» никуда не делся. В третий раз он забил сразу после перерыва и стал пятнадцатым футболистом, поразившим цель в главном еврокубке не менее 40 раз. Наконец, по числу лигочемпионских
Уже после игры «ПСЖ» решил поддержать Вебо. Президент парижан Нассер
Группа В
«Реал» — «Боруссия» М — 2:0 (Бензема, 9, 32)
В мадридский состав вернулся Серхио Рамос, а это практически гарантия успеха. К тому же команда Зинедина Зидана приучила к тому, что в ключевых матчах превращается в безжалостного хищника. Эту мысль только подтвердил быстрый гол Бензема, который замкнул подачу Лукаса Васкеса. Француз, кстати, сравнялся с Роберто Карлосом по числу матчей легионеров за «Реал» (527) и стал третьим — после Криштиану Роналду и Месси футболистом, забившим не менее 50 мячей в групповых турнирах Лиги чемпионов.
А затем Карим показал своему соотечественнику Плеа, как используют моменты, и удвоил счет. Поменялся только ассистент в лице Асенсио, тогда как мяч снова был отправлен в цель головой. Если брать пять последних розыгрышей, то никто чаще форварда «Реала» не поражал цель ударами со «второго этажа» (10). Исходя из количества созданных в среду моментов, «Боруссии» повезло, что она не проиграла с крупным счетом. Однако ничья в Милане впервые в истории вывела ее в
«Интер» — «Шахтер» — 0:0
Группа D
«Аякс» — «Аталанта» — 0:1 (Муриэль, 85)
Перед важнейшей игрой в Амстердаме в Италии обсуждали возможный уход со своего поста Джан Пьеро Гасперини. Якобы отправной точкой конфликта стала перепалка 62-летнего специалиста с Алехандро Гомесом в перерыве матча с «Мидтьюлланом» (1:1). После этого тренер заменил аргентинца, и та история расколола коллектив на сторонников и противников Гасперини. По одной версии тренер даже подал в отставку, которую не приняло руководство. По другой, Джан Пьеро должен был определиться со своим будущим по окончании группового турнира.
Сколько в этой истории правды, узнаем позже. Главное, на поле «Аталанта» предстала боеспособной командой. И пусть бергамаски за первый тайм нанесли всего один удар, у своих ворот они хозяевам мало что позволяли, сохранив устраивавшую нулевую ничью. А так как Эрику тен Хагу это категорически не нравилось, сразу после перерыва в бой был брошен Промес. Шансов забить у бывшего спартаковца не было, зато Классен оказался с глазу на глаз с вратарем, но бесхитростно пробил в Голлини.
«Аякс» не останавливался даже после второго предупреждения Гравенберха, только закрыть все зоны у своих ворот голландцы не смогли. Отбор Фройлера в центре поля, пас на ход, и Муриэль привел в ликование Гасперини. Не скрывал тренер эмоций и после финального свистка, ведь начиная с 2003 года «Аталанта» третий — после «Вильяррела» и «Севильи» — новичок Лиги чемпионов, сумевший выйти в
Какая отставка? «День, когда я покину Бергамо, рано или поздно наступит, и в любом случае это будут добрые отношения с клубом, а не конфликт», — заявил Гасперини. Про отношения с Гомесом он заметил, что ценность Папу — в его сегодняшней игре, и он, как тренер, обязан принимать максимально полезные для команды решения.
«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» — 1:1 (Шольц, 62, с пенальти — Салах, 1)
Игра красных в Дании примечательна голом Салаха, который отличился уже на 55-й секунде и стал автором самого быстрого гола за все время выступлений «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Кроме того, египтянин теперь еще и лучший снайпер клуба в главном еврокубке: с 22 точными ударами он обошел Стивена Джеррарда. Запомнится игра и Билли Куметио. Самому юному участнику турнира в составе красных в среду было 18 лет и 25 дней.
Группа А
«Зальцбург» — «Атлетико» — 0:2 (Эрмосо, 39.
Австрийцы приучили к тому, что играют смело с любым соперником. Только против команды Диего Симеоне этого недостаточно. В первом тайме мадридцы справились со всеми угрозами своим воротам, а чужие поразили после фирменного розыгрыша стандартного положения. Для защитника Эрмосо гол стал первым в составе «Атлетико».
«Зальцбург» заметно превзошел гостей по числу ударов, только что можно сделать с таким матерым соперником? Лидеры чемпионата Испании умеют ждать свои шансы едва ли не лучше всех в мире, и после второго мяча
«Бавария» — «Локомотив» — 2:0
Группа С
«Манчестер Сити» — «Марсель» — 3:0 (Ферран Торрес, 48. Агуэро, 77. Стерлинг, 90)
«Олимпиакос» П — «Порту» — 0:2 (Отавиу, 10, с пенальти. Диас, 77)
Превращающийся в звезду испанец Ферран Торрес стал автором дважды юбилейного гола. Это 100-й мяч «горожан» в Лиге чемпионов под началом Хосепа Гвардьолы и десятитысячный на стадионе «Этихад». Отсчет начался в августе 2003 года, и за это время «Сити» провел на домашней арене 445 матчей. Англичане прошли групповой турнир, пропустив всего один мяч и выдав серию из пяти «сухих» игр, а поверженный ими «Марсель» завершил европейскую кампанию. Команда Андре