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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.

Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров).

Сколько заработали наши клубы

КлубТурнирСумма*
1. КраснодарЛЧ19,75
2. ЛокомотивЛЧ17,95
3. ЗенитЛЧ16,15
4. ЦСКАЛЕ3,49
5. РостовЛЕ0,28
6. ДинамоЛЕ0,26

* В миллионах евро

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

КомандаТурнирОчкиБонусСумма
1. КраснодарЛЧ6410
ЛокомотивЛЧ347
3. ЗенитЛЧ145
4. ЦСКАЛЕ303
5. ДинамоЛЕ0,500,5
РостовЛЕ0,500,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна16/1717/1818/1919/2020/21ОчкиСуммаКлубы
1. Испания20,14219,71419,57118,92813,64295,591,9977 (7*)
2. Англия14,92820,07122,64218,57113,64295,589,8547 (7)
3. Италия14,25017,33312,64214,92812,7148971,8677 (6)
4. Германия14,5719,85715,21418,71412,92890,571,2847 (6)
5. Франция14,41611,50010,58311,6666,75040,554,9156 (3)
6. Португалия8,0839,66610,90010,3007,8003946,7495 (3)
7. Россия9,20012,6007,5834,6664,3332638,3826 (2)
8. Голландия9,1002,9008,6009,4006,4003236,4005 (4)
9. Бельгия12,5002,6007,8007,6005,6002836,1005 (4)
10. Австрия7,3759,7506,2005,8005,70028,534,8255 (4)
11. Украина5,5008,0005,6007,2005,4002731,7005 (3)
12. Шотландия4,3754,0006,7509,7506,2502531,1254 (2)
13. Турция9,7006,8005,5005,0003,10015,530,1005 (1)
14. Дания8,5005,2504,8755,1254,12516,527,8754 (0)
15. Кипр5,5007,0006,1255,1254,0001627,7504 (1)
16. Сербия2,8756,3756,0006,0004,7501926,0004 (1)
17. Греция5,8005,1005,1004,9004,10020,525,0005 (3)
18. Чехия5,5005,5006,5002,5004,8002424,8005 (3)
19. Швейцария4,3006,5003,9006,4003,62514,524,7254 (1)
20. Хорватия5,1255,1255,7504,3753,70018,524,0755 (2)
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