Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

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Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.

Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров).

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Краснодар ЛЧ 19,75 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Зенит ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)