Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.
Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров).
Сколько заработали наши клубы
|Клуб
|Турнир
|Сумма*
|1. Краснодар
|ЛЧ
|19,75
|2. Локомотив
|ЛЧ
|17,95
|3. Зенит
|ЛЧ
|16,15
|4. ЦСКА
|ЛЕ
|3,49
|5. Ростов
|ЛЕ
|0,28
|6. Динамо
|ЛЕ
|0,26
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|Команда
|Турнир
|Очки
|Бонус
|Сумма
|1. Краснодар
|ЛЧ
|6
|4
|10
|Локомотив
|ЛЧ
|3
|4
|7
|3. Зенит
|ЛЧ
|1
|4
|5
|4. ЦСКА
|ЛЕ
|3
|0
|3
|5. Динамо
|ЛЕ
|0,5
|0
|0,5
|Ростов
|ЛЕ
|0,5
|0
|0,5
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|Страна
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Испания
|20,142
|19,714
|19,571
|18,928
|13,642
|95,5
|91,997
|7 (7*)
|2. Англия
|14,928
|20,071
|22,642
|18,571
|13,642
|95,5
|89,854
|7 (7)
|3. Италия
|14,250
|17,333
|12,642
|14,928
|12,714
|89
|71,867
|7 (6)
|4. Германия
|14,571
|9,857
|15,214
|18,714
|12,928
|90,5
|71,284
|7 (6)
|5. Франция
|14,416
|11,500
|10,583
|11,666
|6,750
|40,5
|54,915
|6 (3)
|6. Португалия
|8,083
|9,666
|10,900
|10,300
|7,800
|39
|46,749
|5 (3)
|7. Россия
|9,200
|12,600
|7,583
|4,666
|4,333
|26
|38,382
|6 (2)
|8. Голландия
|9,100
|2,900
|8,600
|9,400
|6,400
|32
|36,400
|5 (4)
|9. Бельгия
|12,500
|2,600
|7,800
|7,600
|5,600
|28
|36,100
|5 (4)
|10. Австрия
|7,375
|9,750
|6,200
|5,800
|5,700
|28,5
|34,825
|5 (4)
|11. Украина
|5,500
|8,000
|5,600
|7,200
|5,400
|27
|31,700
|5 (3)
|12. Шотландия
|4,375
|4,000
|6,750
|9,750
|6,250
|25
|31,125
|4 (2)
|13. Турция
|9,700
|6,800
|5,500
|5,000
|3,100
|15,5
|30,100
|5 (1)
|14. Дания
|8,500
|5,250
|4,875
|5,125
|4,125
|16,5
|27,875
|4 (0)
|15. Кипр
|5,500
|7,000
|6,125
|5,125
|4,000
|16
|27,750
|4 (1)
|16. Сербия
|2,875
|6,375
|6,000
|6,000
|4,750
|19
|26,000
|4 (1)
|17. Греция
|5,800
|5,100
|5,100
|4,900
|4,100
|20,5
|25,000
|5 (3)
|18. Чехия
|5,500
|5,500
|6,500
|2,500
|4,800
|24
|24,800
|5 (3)
|19. Швейцария
|4,300
|6,500
|3,900
|6,400
|3,625
|14,5
|24,725
|4 (1)
|20. Хорватия
|5,125
|5,125
|5,750
|4,375
|3,700
|18,5
|24,075
|5 (2)