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10:14 (мск), источник: Sport24

Бензема, Неймар, Эн-Несери и Трубин номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На этой неделе прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

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Так, в число претендентов вошли: нападающий «Реала» Карим Бензема, форвард «ПСЖ» Неймар, игрок «Севильи» Юссеф Эн-Несери и голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.

Бензема отметился дублем в матче с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), Неймар оформил хет-трик в игре с «Истанбул Башакшехир» (5:1), Эн-Несери забил два гола «Ренну» (3:1), а 4 сэйва Трубина позволили «Шахтеру» сыграть вничью с «Интером» (0:0).

Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

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