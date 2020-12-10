«Реал» установил рекорд по количеству выходов из группы в Лиге чемпионов

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В 6-м туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0 и заняли первое место в квартете B. Благодаря этому «Реал» оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 год).

В нынешней Лиге чемпионов «Реал» набрал 10 очков. Мадридцы дважды уступили донецкому «Шахтёру» (2:3 — дома и 0:2 — на выезде), дважды обыграли миланский «Интер» (3:2 — дома и 2:0 — на выезде), сыграли вничью с «Боруссией» М в гостях (2:2), а в заключительном туре на домашнем стадионе выиграли у немецкого коллектива (2:0).

В матче с «Боруссией» нападающий мадридского клуба Карим Бензема забил 50-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.