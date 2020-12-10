Матчи ЛЕ начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы в четверг начнутся с минуты молчания в память об
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы в четверг начнутся с минуты молчания в память об
Чемпион мира по футболу 1982 года Росси скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.
На чемпионате мира 1982 года в Испании Росси стал лучшим бомбардиром с шестью голами. В составе «Ювентуса» он дважды становился чемпионом Италии, был обладателем Кубка Италии, Кубка Кубков, Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 1982 году он стал обладателем «Золотого мяча».