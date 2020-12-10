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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА выплатит российским клубам € 87 млн за участие в Лиге чемпионов

УЕФА выплатит российским клубам € 87 млн за участие в Лиге чемпионов, сообщает Meta.ru.

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Источник: Reuters

Больше всех в России заработал «Зенит» — € 34,3 млн. Но практически всю эту сумму клуб получит от УЕФА по историческому (€ 18,8 млн) и базовому бонусу (€ 15,25 млн) — итого € 34 млн. «Краснодар» набрал 5 очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, что принесло клубу дополнительные € 500 тыс. В сумме доход быков за выступление в Лиге чемпионов составил € 26,6 млн.

Меньше всех отведено «Локомотиву», клуб получит примерно € 26,3 млн, из них € 8,8 млн «железнодорожники» получат за свою «историю» (25-е место в рейтинге клубов Лиги чемпионов) и € 2,7 млн за три ничьи в группе.

Также стали известны выплаты, которые получит ЦСКА за выступление в Лиге Европы, «армейцы» второй год подряд не пробились в плей-офф и заработали всего € 8,09 млн.

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