«Футбол в России устарел»: Дюков — о результатах клубов в еврокубках

Петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» по итогам группового этапа остались за бортом плей-офф Лиги чемпионов, при этом лишь краснодарцы гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы. ЦСКА не смог выйти из группы в Лиге Европы, тогда как московское «Динамо» и «Ростов» не смогли преодолеть квалификацию турнира.

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«Если говорить об этом сезоне, то он не является уникальным. Говоря о причинах, можно выделить две основные, — сказал Дюков журналистам. — Первая — пандемия коронавируса. Из-за заболевания мы видим, что клубы не смогли провести свои матчи в оптимальных составах. Не хочу приводить статистику, но коронавирус стал мощным негативным фактором, повлиявшим на выступление наших клубов в еврокубках».

«Вторая проблема — не новая. К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел, — продолжил глава РФС. — И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне».

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