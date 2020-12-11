ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в последнем туре группового этапа Лиги Европы
ТАСС, 11 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 11 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
В составе российской команды отличился Кристиян Бистрович (76-я минута). У хозяев забитыми мячами отметились Йошко Гвардиол (28), Мислав Оршич (41) и Лирим Кастрати (75). ЦСКА стал первой командой, которая сумела забить «Динамо» в групповом раунде текущего сезона Лиги Европы. В другом матче группы K австрийский «Вольфсберг» дома обыграл нидерландский «Фейенорд» со счетом 1:0.
ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы, команда лишилась шансов на выход в
С учетом игр Тинькофф — Российской
В турнирной таблице группы ЦСКА финишировал на последнем месте, набрав три очка. Победителем группы стало «Динамо», набравшее 14 очков, «Вольфсберг» с 10 очками стал вторым, команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. «Фейенорд» с пятью очками занял третье место.