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7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
01:20 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в последнем туре группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 11 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

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В составе российской команды отличился Кристиян Бистрович (76-я минута). У хозяев забитыми мячами отметились Йошко Гвардиол (28), Мислав Оршич (41) и Лирим Кастрати (75). ЦСКА стал первой командой, которая сумела забить «Динамо» в групповом раунде текущего сезона Лиги Европы. В другом матче группы K австрийский «Вольфсберг» дома обыграл нидерландский «Фейенорд» со счетом 1:0.

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ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы, команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа. В шести матчах армейцы трижды сыграли вничью и три раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского «Эспаньола» (1:0). Групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21 без побед закончили еще четыре команды — ирландский «Дандолк», азербайджанский «Карабах», болгарский «Лудогорец» и бельгийский «Гент».

С учетом игр Тинькофф — Российской премьер-лиги ЦСКА не может победить на протяжении шести матчей. В этих играх армейцы трижды играли вничью и трижды проиграли.

В турнирной таблице группы ЦСКА финишировал на последнем месте, набрав три очка. Победителем группы стало «Динамо», набравшее 14 очков, «Вольфсберг» с 10 очками стал вторым, команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. «Фейенорд» с пятью очками занял третье место.

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