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09:07 (мск), источник: Матч ТВ

Виктор Гончаренко — о выступлении в Лиге Европы: Такой результат — это следствие тяжелого графика

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (1:3).

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— Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат — это следствие тяжелого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.

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Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное.

Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта.

Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России, — отметил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА завершил групповой этап Лиги Европы на последнем месте и без побед — 3 поражения и 3 ничьи. «Динамо» с первого места вышло в плей-офф турнира.

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