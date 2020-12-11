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08:57 (мск), источник: ТАСС

Хлопнуть дверью не удалось. Российские клубы выиграли один из 24 матчей еврокубков

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:3. Четыре российских клуба в нынешнем сезоне сумели одержать победу только в одной из 24 игр групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Сезон-2020/21 войдет в историю как первый, в котором сразу три команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов. Но радость победы в еврокубках из команд Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) познал только «Краснодар». Команда Мурада Мусаева сначала в плей-офф квалификации Лиги чемпионов дважды победила греческий ПАОК с одинаковым счетом 2:1, а затем одержала единственную победу российских клубов на групповом этапе, одолев в пятом туре французский «Ренн» (1:0). Этот результат помог «Краснодару» занять третье место и стать единственным российским представителем в плей-офф Лиги Европы.

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В ходе еврокубков российские клубы имели и общие, и частные проблемы. Команды РПЛ после доигровки прошлого чемпионата практически без перерыва начали нынешний, между последним туром сезона-2019/20 и первым туром сезона-2020/21 прошло десять дней, а следовательно коллективы не имели возможности пройти полноценные сборы и заложить функциональную базу на первую часть сезона. Команды из других европейских чемпионатов готовились к сезону как минимум полтора месяца. Это сказалось и на результатах сборной России, которая в шести матчах в октябре и ноябре не одержала ни одной победы.

Повлияла и пандемия. Краснодар из-за вспышки коронавируса в коллективе был вынужден выставлять на ключевые матчи Лиги чемпионов с «Севильей» (2:3, 1:2) множество молодых футболистов, практически не имеющих опыта выступлений на взрослом уровне. При этом краснодарцы оба раза были близки к тому, чтобы набрать очки, в Испании и вовсе вели со счетом 2:0.

Конкурировать в Лиге чемпионов с сильнейшими сложно и из-за лимита на легионеров в чемпионате России. В заявке команды на сезон РПЛ по регламенту могут значиться только восемь иностранных игроков. Это затрудняет возможность ротации, которая особенно важна в условиях плотного графика и пандемии.
Команда
Зенит

Новички не помогли «Зениту»

«Зенит» под руководством Сергея Семака второй год подряд занимает последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. Ранее команда из Санкт-Петербурга неизменно финишировала как минимум третьей. Набрав одно очко в шести матчах, действующий чемпион России показал худший результат в своей истории. В сезоне-2008/09 «Зенит» набрал пять очков, одержал одну победу и занял третье место.

Хуже нынешнего «Зенита» в Лиге чемпионов по количеству очков выступал только московский «Спартак». В сезоне-2002/03 красно-белые проиграли все шесть матчей в группе с разницей забитых и пропущенных мячей 1:18. «Зенит», как чемпион России прошлого сезона, попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов и на бумаге имел самую проходимую группу среди всех российских команд. Однако в итоге петербуржцы набрали меньше всех очков.

Не в последнюю очередь это связано с травмами ключевых игроков.

По ходу турнира из состава выбывали все игроки группы атаки — Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком. Не помогли «Зениту» и игроки, приобретенные под Лигу чемпионов в межсезонье. Вендел провел только один полный матч и трижды вышел на замену в концовке.

Деян Ловрен, заменивший на позиции центрального защитника Бранислава Ивановича, забил мяч в ворота «Брюгге», который не принес петербуржцам даже ничьей (1:2). Однако за 10 минут до окончания встречи с «Лацио» именно ошибка хорватского защитника не позволила «Зениту» довести матч до победы (1:1).

Команда
Локомотив

«Локомотиву» не хватило глубины состава

Выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов провалом назвать нельзя. Железнодорожникам досталась сложная группа с двумя грандами — германской «Баварией» и испанским «Атлетико», а также «Зальцбургом» — опытным еврокубковым бойцом из Австрии. Столичная команда сумела дважды не проиграть испанскому коллективу и добыть выездную ничью в Австрии, но провалила первый тайм домашнего матча с «Зальцбургом» и сделала бессмысленными свои же достижения.

Перед началом нынешнего сезона «Локомотив» начал перестройку команды. Клуб покинули несколько лидеров, в числе которых Алексей Миранчук, Жоау Марио и Джефферсон Фарфан. Из приобретенных футболистов заметной фигурой сумел стать только бывший форвард «Спартака» Зе Луиш. К тому же железнодорожники столкнулись с рядом травм.

В начале сезона разрыв крестообразной связки получил полузащитник Дмитрий Баринов, по ходу Лиги чемпионов травмировался Федор Смолов. Сомнительный результат теста на коронавирус помешал сыграть в двух последних встречах Гжегожу Крыховяку и Даниилу Куликову. В результате, в заявке «Локомотива» на матч с «Баварией» было пять запасных, причем двое из них — вратари.

ЦСКА второй год подряд не может преодолеть барьер групповой стадии Лиги Европы, получая себе в соперники далеко не лучшие команды Старого Света. В прошлом году столичный клуб занял последнее место в группе с вылетевшим по итогам того сезона из испанского чемпионата «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем».

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко считает, что причины неудачного выступления в еврокубках в прошлом сезоне и нынешнем абсолютно разные.

«Тогда у нас не было такой длинной скамейки. В этом году не было полноценной подготовки. На тренировках команда выглядит нормально, но в играх уровень движения снижается», — объяснил Гончаренко.

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Россия теряет баллы в таблице коэффициентов

В нынешнем розыгрыше еврокубков стартовали шесть представителей России. «Динамо» и «Ростов» вылетели еще до старта основной стадии, уступив в квалификации Лиги Европы грузинскому «Локомотиву» (1:2) и израильскому «Маккаби» (1:2) соответственно. По итогам группового этапа российские клубы набрали 4,333 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В прошлом сезоне в активе россиян было 4,666 баллов.

В сезоне-2019/20 ни одна из российских команд не пробилась в весеннюю стадию еврокубков, но на групповом турнире Лиги чемпионов было одержано три победы, а в Лиге Европы — четыре. Для того, чтобы повторить результат прошлого сезона, «Краснодару» необходимо одержать хотя бы одну победу в плей-офф Лиги Европы либо дважды сыграть вничью.

По итогам прошлого сезона Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии и лишилась возможности делегировать в Лигу чемпионов три команды. По итогам группового этапа еврокубков россияне еще отстали от португальцев более чем на 4 балла (суммарный отрыв составляет почти 9 баллов). Более чем на два балла приблизились к России занимающие восьмое место Нидерланды, которые в плей-офф Лиги Европы представят «Аякс» и ПСВ.

Нынешние неудачи не должны настраивать на пессимистичный лад. Все страны, не относящиеся к элите (в которую входят Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), при увеличении количества квот в еврокубках со временем теряют позиции в таблице коэффициентов УЕФА из-за недостатка сильных клубов и неспособности защитить набранные ранее очки.

Показателен пример Португалии, которая после взлета на пятую позицию опустилась на седьмую. Помимо «Порту», «Бенфики», «Спортинга» и «Браги», никто не способен достойно представить страну на международной арене.

Помочь России улучшить очковые показатели может третий еврокубок. Со следующего сезона стартует первый в истории розыгрыш Лиги конференций, в котором будут принимать участие две команды из России. В этом турнире преимущественно будут играть клубы, занимающие высокие места в чемпионатах с низкими рейтингами. Представителей же сильнейших пяти лиг будет только по одному.

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