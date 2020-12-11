Нидерланды могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 1/16 финала ЛЕ

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По итогам заключительных матчей групповых этапов еврокубков у российских клубов на четверых одна ничья и три поражения. «Краснодар», единственный, кто продолжит борьбу в весенней стадии Лиги Европы от России, не проиграл «Челси» (1:1) и набрал одно очко в таблице коэффициентов. «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» (1:2) и мюнхенской «Баварии» (0:2) соответственно, а ЦСКА в Лиге Европы проиграл загребскому «Динамо» (1:3).

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Нидерландцам для того, чтобы догнать Россию, надо набрать восемь очков, то есть одержать четыре победы в весенней стадии Лиги Европы, куда попали «Аякс» и ПСВ. При этом «Краснодар» должен проиграть все свои матчи. Это значит, что Россия может уступить седьмое место в таблице коэффициентов уже по итогам 1/16 финала турнира. Однако Нидерланды преследует Бельгия (36,300), которая также будет представлена в плей-офф Лиги Европы двумя командами — «Антверпеном» и «Брюгге».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.