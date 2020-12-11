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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Зайнутдинова назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы

Всего было забито четыре мяча.

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8
фотографий

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о заключительном матче группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

— Очень инертно мы выглядели в первом тайме. Футболисты не могли ни в отбор вступить, ни в атаку выйти. Если так смотришься, то жди, что будут моменты у твоих ворот. Во втором тайме за счет агрессивной игры смогли выправить ситуацию, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. Но, по крайней мере, проявили характер, показали движение и самоотдачу, — приводит его слова сайт «армейцев».

Команда
ЦСКА

— Вы не считаете, что «Динамо» могло победить еще крупнее?

— Как и для нас счет мог быть лучше. Мы в нашем домашнем матче не реализовали много моментов, удача была не на нашей стороне, как и сейчас у «Динамо». Но итог встречи справедлив.

— Игра совсем не получилась. Почему так произошло — неоптимальный состав или просто «Динамо» было лучше?

— Здесь комплекс причин. Вариант состава, который у нас был, довольно молодой. Мы рисковали, когда оставили дома пять футболистов. Но «Динамо» может свою игру чемпионата вынести и сыграть более свежим составом, а мы не можем себе этого позволить. Мы очень часто играем, и для нас это первый опыт проведения стольких матчей подряд.

— Бистрович забил гол. Возможно, что после этого он чаще будет выходить в основном составе?

— Он молодец, что забил гол. У нас высокая конкуренция в центре поля. Осталось всего две игры в чемпионате России, и, может быть, выбор падет на Кристияна.

— Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

— Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.

— Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести ее итоги и разобрать причины такого результата?

— Согласен, что результат в Лиге Европы для нас получился провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но причин много — это и молодость, и большое количество игр, и болезни. Может, не хватило сил в таком плотном графике.

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч. За «армейцев» он выступает с августа, до этого был игроком «Ростова».

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