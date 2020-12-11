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7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Фол Зайнутдинова тянул на прямую красную». СМИ — о последнем матче ЦСКА в Лиге Европы

Казахстанец отыграл всю встречу.

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Источник: РИА "Новости"

Soccer365.ru подвел итоги выездного матча московского ЦСКА против загребского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги Европы, заострив также внимание на фоле казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, которого рефери мог удалить, если бы не проглядел нарушение против игрока хорватского клуба.

Команда
ЦСКА

Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Наличие VAR сделало бы игру в Загребе ужасающей для ЦСКА. Главный тренер “Динамо” Зоран Мамич еще по ходу первого тайма сделал две вынужденные замены, из-за травм раньше времени ушли капитан Ариян Адеми и защитник Марин Леовац. Последнему от души локтем засадил Бахтиер Зайнутдинов. Бригада Тьягу Мартиньша проспала эпизод, и как мы затем убедились с помощью повторов — выставленный локоть полузащитника “армейцев” тянул на прямую красную карточку. Хорошо для “Динамо”, что групповой этап Лиги Европы подошел к концу, Адеми и Леовац к старту плей-офф восстановятся. К слову, Зоран Мамич не стал идти по примеру Гончаренко и выставил на игру практически основной состав», — пишет издание.

Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии.

Во время загрузки произошла ошибка.

За «армейцев» он выступает с августа, до этого был игроком «Ростова».

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Динамо З
3:1
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