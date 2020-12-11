«Фол Зайнутдинова тянул на прямую красную». СМИ — о последнем матче ЦСКА в Лиге Европы
Казахстанец отыграл всю встречу.
Казахстанец отыграл всю встречу.
Soccer365.ru подвел итоги выездного матча московского ЦСКА против загребского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги Европы, заострив также внимание на фоле казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, которого рефери мог удалить, если бы не проглядел нарушение против игрока хорватского клуба.
Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Наличие VAR сделало бы игру в Загребе ужасающей для ЦСКА. Главный тренер “Динамо” Зоран Мамич еще по ходу первого тайма сделал две вынужденные замены,
Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии.
За «армейцев» он выступает с августа, до этого был игроком «Ростова».