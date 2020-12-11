Одна победа на четверых. Итоги группового этапа еврокубков для футбольных клубов России

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В ночь на пятницу завершилась групповая стадия турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этот день досрочно лишившийся шансов на выход в плей-офф Лиги Европы ЦСКА в Хорватии потерпел поражение от загребского «Динамо». Эта игра подвела черту под одним из худших выступлений российских команд на международной арене.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c09b5d287451cb3fdeb8" data-vnd="c09b5d287451cb3fdeb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c09b5d287451cb3fdeb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Безнадега.ру»

Сезон-2020/21 стал последним на ближайшие годы, в котором принимали участие шесть клубов премьер-лиги. Стартовавшие раньше остальных московское «Динамо» и «Ростов» на стадии квалификации Лиги Европы еще в сентябре завершили выступление в турнире, проведя в нем по одному матчу. Бело-голубые в столице Грузии потерпели поражение со счетом 1:2 от тбилисского «Локомотива», а дончане на своем поле с таким же счетом проиграли израильскому «Маккаби» из Хайфы.

По итогам прошлого сезона прямые путевки в групповую стадию еврокубков завоевали защитивший титул чемпион России петербургский «Зенит», вице-чемпион московский «Локомотив», а также ставший четвертым столичный ЦСКА. Двое первых напрямую попали в основную сетку Лиги чемпионов, тогда как армейцы квалифицировались в Лигу Европы. Сине-бело-голубым в результате жеребьевки в соперники достались серебряный призер чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда, ставший четвертым в итальянской лиге «Лацио» и чемпион Бельгии «Брюгге», а железнодорожникам — действующий победитель Лиги чемпионов германская «Бавария» (Мюнхен), бронзовый призер чемпионата Испании «Атлетико» (Мадрид) и чемпион Австрии «Зальцбург».

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Соперниками красно-синих в Лиге Европы стали чемпион Хорватии «Динамо» (Загреб), а также бронзовые призеры чемпионатов Нидерландов (по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса турнира в сезоне-2019/20 — прим. ТАСС) и Австрии «Фейенорд» и «Вольфсберг».

«Зенит» провел худшую кампанию в Лиге чемпионов за время выступлений в этом турнире. Петербуржцы потерпели пять поражений и дома сыграли вничью с «Лацио». Команда главного тренера Сергея Семака на групповом этапе набрала одно очко из 18 возможных. Этот сезон сине-бело-голубых стал зеркальным отражением сезона-2015/16, когда они одержали пять побед и потерпев одно поражение в группе с бельгийским «Гентом», испанской «Валенсией» и французским «Лионом». В итоге чемпион России во второй раз подряд занял четвертое место в группе главного еврокубкового турнира, но в сезоне-2019/20 В его активе были две победы и одна ничья при трех поражениях.

«Локомотив» в группе с именитыми соперниками за два тура до завершения группового этапа сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но даже после домашнего поражения от «Зальцбурга» (1:3) мог попасть выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Для этого железнодорожникам нужно было добиться фантастического результата — на выезде обыграть «Баварию». Команда Марко Николича не сумела добиться желаемого и осталась на четвертом месте. Несмотря на итоговую неудачу, москвичи могут занести себе в актив ничьи с «Зальцбургом» (2:2, в гостях) и «Атлетико» (1:1 — дома, 0:0 — на выезде).

ЦСКА при жеребьевке попал в первую корзину, куда попали фавориты турнира, но уже после пяти туров Лиги Европы потерял шансы на выход в плей-офф. Армейцы, как и «Локомотив», трижды сыграли вничью, но у них в соперниках были менее статусные соперники. Это выступление стало худшим в истории клуба во втором по значимости еврокубке.

Предыдущее достижение со знаком минус в их исполнении — четыре очка в Кубке УЕФА сезона-2005/06.

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Дальше прошел только «Краснодар»

Основанный в 2008 году клуб из Краснодара был третьим представителем России в Лиге чемпионов. Наша страна впервые в истории была представлена таким количеством клубов в главном еврокубке. Именно дебютант, несмотря ни на что, выступил на таком уровне лучше более опытных «Зенита» и «Локомотива». Южане попали в группу с победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы испанской «Севильей», четвертой командой чемпионата Англии «Челси» и бронзовым призером досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Франции, еще одним дебютантом турнира «Ренном». «Краснодар» по всем статьям уступил только «Челси» (0:4, дома), сыграв вничью с лондонцами на их поле (1:1), с долей невезения дважды минимально проиграл «Севилье» (2:3 — на выезде, 1:2 — дома). В играх же с более равным по статусу клубом из Ренна команда Мурада Мусаева была лучше (1:1 — на выезде, 1:0 — дома). В начале 2021 года она в одиночку продолжит представлять Россию в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» добился такого результата, несмотря на проблемы с составом. В начале еврокубковой кампании команда из-за травм и положительных тестов на коронавирус не могла играть в оптимальном составе. В сочетании, близком к таковому она команда провела самые важные игры — победную против «Ренна», по итогам которой завоевала выход в плей-офф Лиги Европы, и ничейную с «Челси».

Последствием такого выступления команды Мусаева в Лиге Европы стала неудачная игра в чемпионате — бронзовый призер прошлого сезона после 17 туров занимает девятое место, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА по ходу этого сезона также сталкивались с кадровыми проблемами и спецификой коронавирусного футбола, но ни один из этих клубов не смог превозмочь обстоятельства. Но при этом в чемпионате России дела у них обстоят лучше, чем у «Краснодара» — они занимают первое, шестое и третье места соответственно.

Команда Краснодар

Бывало и хуже

Неудачное выступление российских клубов на международной арене может иметь долгосрочные последствия. Страна уже опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, со следующего сезона в еврокубках ее будут представлять не шесть, а пять клубов. Уже в начале следующего года Россия может опуститься на восьмую позицию, но на числе клубов в еврокубках такое падение не скажется (находящиеся на этой позиции Нидерланды также делегируют по пять команд).

Несмотря на то, что в плей-офф Россию будет представлять один только «Краснодар», шансы улучшить положение в таблице УЕФА остаются. В этом сезоне клубы общими усилиями набрали 4,333 балла, а сезоном ранее, когда ни один из клубов не смог пробиться в весеннюю часть Лиги чемпионов и Лиги Европы — 4,666. При этом тогда российские клубы на групповой стадии одержали семь побед, а сейчас — одну.

Эти результаты не идут в сравнение с самым неудачным еврокубковым сезоном российских команд в истории. 19 лет назад московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и новороссийский «Черноморец» вместе набрали 2,333 балла. Тогда ни одна команда также не вышла в весеннюю стадию еврокубков.

Команда Зенит

Что будет дальше

Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может улучшиться благодаря новому турниру — Лиге конференций. В сезоне-2021/22 стартует первый розыгрыш соревнования, в котором будут играть преимущественно команды, занимающие высокие места в чемпионатах с низкими рейтингами. Представительство пятерки ведущих лиг, чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, в нем будет ограничено одним клубом от страны. От России в нем смогут сыграть два клуба, которые займут третье и четвертое места в чемпионате-2020/21. Они начнут выступление с раундов квалификации.

В групповой этап Лиги чемпионов будет попадать только победитель РПЛ, а вице-чемпион будет стартовать в турнире с третьего отборочного раунда. Путевка в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы отведена для клуба, который станет победителем Бетсити — Кубка России.

С учетом результатов российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в последние годы скорый старт Лиги конференций может стать подспорьем для планомерного прогресса отечественного футбола.

Если такое движение будет, в перспективе можно будет говорить о завоевании третьего и второго по значимости еврокубков.