«Только Зайнутдинов нам сейчас приносит пользу». Тренер ЦСКА — о роли новичков в команде
Казахстанец присоединился к «армейцам» в августе.
Казахстанец присоединился к «армейцам» в августе.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче Лиги Европы от загребского «Динамо» (1:3) подчеркнул, что новички команды пока приносят не такую пользу, как ему хотелось бы.
«Серьезное кадровое усиление в атаке, при этом всего три забитых мяча и ни одного из них дома? Ситуация такова, что все равно основную нагрузку несут те игроки, которые были в прошлом сезоне. Пока еще мы адаптируем того же Гайча, того же Юки (Эджуке), Фукса пока у нас нет, только Баха (Бахтиер Зайнутдинов) нам сейчас приносит пользу ту, которую и хотелось бы. Чувствую ли я, что за мной большая поддержка и что мне дают время на построение своей команды, чтобы в следующем году в декабре мы рассуждали совсем
Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии. За «армейцев» он выступает с августа, до этого был игроком «Ростова».