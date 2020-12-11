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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Только Зайнутдинов нам сейчас приносит пользу». Тренер ЦСКА — о роли новичков в команде

Казахстанец присоединился к «армейцам» в августе.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче Лиги Европы от загребского «Динамо» (1:3) подчеркнул, что новички команды пока приносят не такую пользу, как ему хотелось бы.

«Серьезное кадровое усиление в атаке, при этом всего три забитых мяча и ни одного из них дома? Ситуация такова, что все равно основную нагрузку несут те игроки, которые были в прошлом сезоне. Пока еще мы адаптируем того же Гайча, того же Юки (Эджуке), Фукса пока у нас нет, только Баха (Бахтиер Зайнутдинов) нам сейчас приносит пользу ту, которую и хотелось бы. Чувствую ли я, что за мной большая поддержка и что мне дают время на построение своей команды, чтобы в следующем году в декабре мы рассуждали совсем по-другому? Первый момент — поддержку чувствую. Второй момент — это то, что нам надо сыграть очень хорошо два матча чемпионата. А потом уже думать о декабре следующего года — это еще очень далеко», — приводит слова Гончаренко Rusfootball.info со ссылкой на «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии. За «армейцев» он выступает с августа, до этого был игроком «Ростова».

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