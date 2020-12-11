Форвард АЗ отметился диким промахом с убойной позиции. Его клуб проиграл и вылетел из Лиги Европы

Исландский нападающий нидерландского клуба АЗ Альберт Гудмундссон в матче против хорватской «Риеки» на финише группового этапа Лиги Европы не попал в створ ворот из наивыгоднейшей позиции, сообщает Eurosport.

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Перед игрой «Риека» уже лишилась шансов подняться выше последнего места, в то время как АЗ выходил в плей-офф в случае успеха (благодаря непобеде «Реал Сосьедад» в параллельной игре). Но в начале второго тайма дерзкие хорваты повели в счете.

Уже спустя две минуты гости должны были сравнивать. Форвард нидерландского клуба Альберт Гудмундссон получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но… не попал в створ.

АЗ вскоре сравнял-таки счет, но на 81-й минуте остался в меньшинстве, а в добавленное время хорваты вырвали три очка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-DirE9rVmr4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.