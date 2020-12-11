Форвард АЗ отметился диким промахом с убойной позиции. Его клуб проиграл и вылетел из Лиги Европы
Команда финишировала на третьем месте.
Команда финишировала на третьем месте.
Исландский нападающий нидерландского клуба АЗ Альберт Гудмундссон в матче против хорватской «Риеки» на финише группового этапа Лиги Европы не попал в створ ворот из наивыгоднейшей позиции, сообщает Eurosport.
Перед игрой «Риека» уже лишилась шансов подняться выше последнего места, в то время как АЗ выходил в
Уже спустя две минуты гости должны были сравнивать. Форвард нидерландского клуба Альберт Гудмундссон получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но… не попал в створ.
АЗ вскоре
Итоговое положение в квартете F: «Наполи» (11 очков), «Реал Сосьедад» (9), АЗ (8) и «Риека» (4).