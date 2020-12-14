Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
ПСЖ
Лион
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Барселона
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
13.12
Милан
Парма
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Арсенал
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Лестер
Брайтон & Хоув
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Эльче
Гранада
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Байер
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
13.12
Дженоа
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
13.12
Фулхэм
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Лилль
Бордо
21
Футбол. Премьер-лига
13.12
Ахмат
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
13.12
ЦСКА
Урал
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Бетис
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Аугсбург
Шальке-04
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Брест
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
13.12
Лорьян
Ним
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Нант
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Страсбур
Метц
22
Футбол. Зарубежный
13.12
Аталанта
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Болонья
Рома
15
Футбол. Зарубежный
13.12
Наполи
Сампдория
21
Футбол. Премьер-лига
13.12
Краснодар
Локомотив
50
Футбол. Зарубежный
13.12
Реал Сосьедад
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Ницца
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
13.12
Кальяри
Интер
13
Футбол. Премьер-лига
13.12
Тамбов
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
00:31 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» узнает соперника по 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 14 декабря. Последний представитель России на международной футбольной арене в понедельник узнает соперника по 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жеребьевки, которая в 15:00 мск начнется в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, станет известно, с кем предстоит сыграть «Краснодару».

Наверх
Источник: AFP 2020

Южане попали в число 32 лучших команд Лиги Европы по итогам первого в своей истории группового турнира Лиги чемпионов. Российская команда получила путевку во второй по значимости еврокубок, заняв третье место в группе с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». С клубом из Лондона краснодарцы на выезде сыграли вничью (1:1), а дома крупно проиграли (0:4), команде из Севильи дважды уступили (2:3 — на выезде, 1:2 — дома), а также набрали четыре очка в играх с еще одним дебютантом турнира — клубом из Ренна (1:1 — на выезде, 1:0 — дома).

Удача или стратегия?
Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

«Севилья» и «Ренн» оказали влияние на турнирный путь «Краснодара» еще до очных матчей. Российский клуб должен был начать выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, но победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы стал клуб из Испании, который по итогам национального чемпионата уже гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этому одна путевка в главный еврокубковый турнир стала вакантной. Ее получил «Ренн», занявший третье место в чемпионате Франции.

Франция располагается на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА, что предполагало выступление «Ренна» в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг. Описанные выше обстоятельства позволили «Краснодару» автоматически подняться в раунд плей-офф квалификации главного клубного турнира Европы. На этой стадии главного еврокубка южане дважды обыграли греческий ПАОК (2:1 — дома, 2:1 — на выезде).

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

В сезоне-2020/21 Россия была представлена шестью клубами, но два из них сошли с дистанции еще в сентябре на ранних стадиях квалификации. Стартовавшие раньше остальных московское «Динамо» и «Ростов» в Лиге Европы завершили выступление в турнире, проведя в нем по одному матчу. Бело-голубые в столице Грузии потерпели поражение со счетом 1:2 от тбилисского «Локомотива», а дончане на своем поле с таким же счетом проиграли израильскому «Маккаби» из Хайфы.

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов. Соперниками сине-бело-голубых были серебряный призер чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда, ставший четвертым в итальянской лиге «Лацио» и чемпион Бельгии «Брюгге». Железнодорожникам противостояли действующий победитель Лиги чемпионов германская «Бавария» (Мюнхен), бронзовый призер чемпионата Испании «Атлетико» (Мадрид) и чемпион Австрии «Зальцбург». Занявший четвертое место в прошлом сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА стал четвертым и в группе Лиги Европы, где против него играли чемпион Хорватии «Динамо» (Загреб), а также бронзовые призеры чемпионатов Нидерландов (по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса турнира в сезоне-2019/20 — прим. ТАСС) и Австрии «Фейенорд» и «Вольфсберг».

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии

Кто может стать соперником «Краснодара»

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» попал в число несеяных команд. Таким образом, российская команда не смогла избежать встреч с большинством соперников топ-уровня, которые продолжают участвовать в турнире. На этой стадии второго по значимости еврокубка краснодарцы не сыграют с бельгийским «Антверпеном», португальскими «Бенфикой» и «Брагой», австрийскими «Вольфсбергом» и «Зальцбургом», испанскими «Гранадой» и «Реалом Сосьедад», французским «Лиллем», израильским «Маккаби» из Тель-Авива, норвежским «Мольде», греческим «Олимпиакосом», чешской «Славией», сербской «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». Кроме того, «Краснодар» не встретится с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» — российские и украинские клубы по решению исполкома УЕФА разводятся между собой в играх под эгидой организации.

В число потенциальных соперников «Краснодара» вошли 15 клубов. Это английские «Арсенал», «Лестер», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», итальянские «Милан», «Наполи» и «Рома», нидерландские «Аякс» и ПСВ, германские «Байер» и «Хоффенхайм», бельгийский «Брюгге», испанский «Вильярреал», хорватское «Динамо» из Загреба, а также шотландский «Рейнджерс». Таким образом, южане могут сыграть с двумя клубами, которые были соперниками других российских команд на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы — петербургский «Зенит» дважды проиграл «Брюгге», а ЦСКА сыграл вничью и уступил загребскому «Динамо».

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Магомед Исмаилов продлил беспроигрышную серию в ММА до 12 боев
«Урал» добыл ничью с ЦСКА, Погребняк получил красную карточку
Нулевая попытка: Даниилу Квяту испортили прощальную гонку
Прощайте, ружья: русский лыжник взял первое золото в этом сезоне
«Ростов» обыграл «Ахмат» и поднялся на 4-е место в РПЛ
Гончаренко отказался говорить об отставке на пресс-конференции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь