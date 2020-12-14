«Краснодар» узнает соперника по 1/16 финала Лиги Европы

Южане попали в число 32 лучших команд Лиги Европы по итогам первого в своей истории группового турнира Лиги чемпионов. Российская команда получила путевку во второй по значимости еврокубок, заняв третье место в группе с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». С клубом из Лондона краснодарцы на выезде сыграли вничью (1:1), а дома крупно проиграли (0:4), команде из Севильи дважды уступили (2:3 — на выезде, 1:2 — дома), а также набрали четыре очка в играх с еще одним дебютантом турнира — клубом из Ренна (1:1 — на выезде, 1:0 — дома).

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«Севилья» и «Ренн» оказали влияние на турнирный путь «Краснодара» еще до очных матчей. Российский клуб должен был начать выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, но победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы стал клуб из Испании, который по итогам национального чемпионата уже гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этому одна путевка в главный еврокубковый турнир стала вакантной. Ее получил «Ренн», занявший третье место в чемпионате Франции.

Франция располагается на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА, что предполагало выступление «Ренна» в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг. Описанные выше обстоятельства позволили «Краснодару» автоматически подняться в раунд плей-офф квалификации главного клубного турнира Европы. На этой стадии главного еврокубка южане дважды обыграли греческий ПАОК (2:1 — дома, 2:1 — на выезде).

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В сезоне-2020/21 Россия была представлена шестью клубами, но два из них сошли с дистанции еще в сентябре на ранних стадиях квалификации. Стартовавшие раньше остальных московское «Динамо» и «Ростов» в Лиге Европы завершили выступление в турнире, проведя в нем по одному матчу. Бело-голубые в столице Грузии потерпели поражение со счетом 1:2 от тбилисского «Локомотива», а дончане на своем поле с таким же счетом проиграли израильскому «Маккаби» из Хайфы.

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли четвертые места в группах Лиги чемпионов. Соперниками сине-бело-голубых были серебряный призер чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда, ставший четвертым в итальянской лиге «Лацио» и чемпион Бельгии «Брюгге». Железнодорожникам противостояли действующий победитель Лиги чемпионов германская «Бавария» (Мюнхен), бронзовый призер чемпионата Испании «Атлетико» (Мадрид) и чемпион Австрии «Зальцбург». Занявший четвертое место в прошлом сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА стал четвертым и в группе Лиги Европы, где против него играли чемпион Хорватии «Динамо» (Загреб), а также бронзовые призеры чемпионатов Нидерландов (по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса турнира в сезоне-2019/20 — прим. ТАСС) и Австрии «Фейенорд» и «Вольфсберг».

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Кто может стать соперником «Краснодара»

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» попал в число несеяных команд. Таким образом, российская команда не смогла избежать встреч с большинством соперников топ-уровня, которые продолжают участвовать в турнире. На этой стадии второго по значимости еврокубка краснодарцы не сыграют с бельгийским «Антверпеном», португальскими «Бенфикой» и «Брагой», австрийскими «Вольфсбергом» и «Зальцбургом», испанскими «Гранадой» и «Реалом Сосьедад», французским «Лиллем», израильским «Маккаби» из Тель-Авива, норвежским «Мольде», греческим «Олимпиакосом», чешской «Славией», сербской «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». Кроме того, «Краснодар» не встретится с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» — российские и украинские клубы по решению исполкома УЕФА разводятся между собой в играх под эгидой организации.