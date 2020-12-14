Мусаев поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 18 февраля в Краснодаре, а ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе.
«В последние годы “Динамо” ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов сезона-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с “Манчестер Сити”, “Шахтером” и “Аталантой”, а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», — цитирует Мусаева сайт «Краснодара».
«Динамо» пробилось в 1/16 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе K, в которой также выступали московский ЦСКА, австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейенорд». Хорватский клуб в октябре на выезде сыграл с ЦСКА вничью со счетом 0:0, а у себя дома в декабре победил армейцев — 3:1.