Мусаев поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы

«В последние годы “Динамо” ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов сезона-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с “Манчестер Сити”, “Шахтером” и “Аталантой”, а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», — цитирует Мусаева сайт «Краснодара».