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17:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусаев поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Краснодар» ждет сложное и интересное противостояние с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, сказал главный тренер российского футбольного клуба Мурад Мусаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 18 февраля в Краснодаре, а ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе.

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«В последние годы “Динамо” ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов сезона-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с “Манчестер Сити”, “Шахтером” и “Аталантой”, а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», — цитирует Мусаева сайт «Краснодара».

«Динамо» пробилось в 1/16 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе K, в которой также выступали московский ЦСКА, австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейенорд». Хорватский клуб в октябре на выезде сыграл с ЦСКА вничью со счетом 0:0, а у себя дома в декабре победил армейцев — 3:1.

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