Одни за всех: «Краснодар» ждет непростое испытание в ЛЕ

В еврокубках осталась лишь одна российская команда — «Краснодар». «Зенит» бесславно вылетел из Лиги чемпионов. «Локомотив» сражался в тяжелой группе, но проиграл в решающем матче «Зальцбургу». ЦСКА провалился в Лиге Европы, не одержав ни одной победы на групповой стадии. А вот «быки» не подвели, несмотря на статус дебютанта ЛЧ.

Во-первых, они достойно смотрелись в группе, во-вторых, зачастую отказывались от привычной тактики ради достижения результата. Итог — плей-офф ЛЕ, турнира, в котором «Краснодар» уже довольно успешно выступал. Здесь команде пригодится и опыт, и возложенные на неё надежды, как на последнего представителя страны в Европе.

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Соперник «Краснодара» по 1/16 финала — уже знакомое нам «Динамо» из Загреба. Болельщикам ЦСКА явно неприятно вспоминать эту команду, поскольку именно хорваты были соперниками армейцев по группе. В домашнем матче красно-синие не реализовали свои моменты, сыграв вничью. А в гостевом вообще уступили, даже не выпустив основной состав. Придется «Краснодару» мстить.

Как играет «Динамо»

Во-первых, обратим внимание на трансферную стоимость футболистов, играющих в Загребе. Она суммарно составляет 74,45 миллиона евро (по данным портала Transfermarkt.de). Для сравнения: игроки «Краснодара» оцениваются в 116 миллионов евро. Звезд типа Реми Кабелла или Вандерсона у хорватской команды нет.

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Во-вторых, стиль футбола достаточно агрессивный. Впрочем, как и у других соперников российских команд в еврокубках в этом сезоне. Вспомните хотя бы «Брюгге» или «Вольфсберг». Да, они представляют не самые сильные лиги, но не стесняются прессинговать, владеть мячом, ловить соперника на контратаках. Они сильны как физически (агрессии хватает на все 90 минут), так и тактически: «Динамо», к примеру, отлично разобрало слабые стороны армейцев.

В-третьих, в команде из Загреба есть яркие футболисты — пусть и менее звездные, чем в «Краснодаре». К примеру, нападающий Мислав Оршич. Он отлично играет головой и открывается на кроссы с флангов — один из любимых приемов «Динамо» в атаке. Или защитник Йошко Гвардиол. Недаром с лета 2021 года он будет выступать за «Лейпциг» — там ценят таланты. Итак, «Динамо» — команда с агрессивным стилем игры и неплохим подбором игроков.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ

— Безусловно, любой соперник для «Краснодара» сейчас, — непростое испытание, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник «быков» и сборной России Максим Деменко. — И ждать проходных матчей с Загребом точно не стоит. Будет интересное противостояние, где всё, скорее всего, решится на последних минутах ответной игры. Знаю, что «Динамо» пропустило всего один мяч на групповой стадии, это говорит об организованной обороне. Но если выделять фаворита этой пары, то я поставлю на «Краснодар». По тем матчам, которые я смотрел — с «Севильей» и «Ренном», черно-зеленые смотрелись симпатичнее хорватов. Жду прохода дальше, но легко точно не будет.

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Чем ответить «Краснодару»

Во-первых, психологией. Южанам не стоит зазнаваться и радоваться, что они не получили в соперники «Наполи» или «Арсенал». «Динамо» уже доказало на примере ЦСКА, что является серьезным оппонентом. Выход на эти матчи априори победителями равносилен провалу.

Во-вторых, тактикой. Здесь «Краснодару» можно не бояться и использовать свой привычный атакующий стиль. У Мурада Мусаева есть выдающиеся исполнители — Кабелла, Берг, Вилена, вновь набравший форму Шапи. И есть тактика, в последнее время дающая результат в чемпионате России. 10:0 — с таким общим счетом краснодарцы победили в последних двух матчах РПЛ. А почему победили? Потому что оставались верными себе — комбинациям накоротке, владению мячом и интенсивному давлению.

В-третьих, настроем. «Краснодар» будет играть не только за себя. Но и за всю страну, которой очень нужны очки в таблице коэффициентов УЕФА. Учитывая наши неудачи, любой балл становится важным. А Загреб — та команда, с которой можно поправлять положение. ЦСКА с «Динамо» провалился. Значит, «быкам» придется доказывать состоятельность российского футбола хотя бы на фоне хорватского клуба.

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— «Динамо» Загреб — успешная команда, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Они примерно стоят в одной связке с «Краснодаром» и по принципу ведения игры, и по подбору футболистов. Думаю, можно было ожидать соперника более грозного. Хотя динамовцы показали хорошую игру с ЦСКА, но не настолько, чтобы краснодарцы испугались. Думаю, они приняли известие о своем сопернике оптимистично. Нам они по силам. Ничего сверх того, чего мы можем, это команда не показала. Скорее, армейцы проиграли им, а не динамовцы Загреба добились этой победы.