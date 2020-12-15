«Я и не говорил, что это был расизм». Новый оборот скандала на игре «ПСЖ» — «Истанбул»
Демба Ба помирился с арбитром.
Демба Ба помирился с арбитром.
В последнем туре этой Лиги чемпионов случился самый громкий скандал в международном футболе за последние годы. Малозначившая игра «ПСЖ» — «Истанбул» была остановлена на 13-й минуте
Впоследствии выяснилось, что все было немного сложнее: по словам рефери, сам Вебо обзывал румынскую бригаду цыганами, а первым словосочетание «черный парень» употребил не ставший в итоге мировым злодеем 4-й реф Себастьян Кольцеску, а линейный Октавиан Совре. Но «Истанбул» сорвался именно на Кольцеску.
Брутальнее всех возмущался не оскорбившийся Вебо, а габаритный нападающий «Истанбула» Демба Ба,
Уже после того, как Кольцеску за расизм осудили темнокожие представители не только футбола, но и других видов спорта, выяснилось, что Демба Ба и не подозревал Кольцеску в
Об этом стало известно в результате телефонного разговора между Демба Ба и четвертым арбитром на той встрече Кольцеску. Переговоры организовал бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе — по ходу карьеры он долго выступал в Румынии и вместе с тем является соотечественником Демба Ба.
— По словам Н’Дойе, Демба Ба «никогда не говорил, что это был расизм. Он просто думал, что Колтеску не следует использовать слово» черный на стадионе. Кольцеску понял, — приводит детали разговора румынский журналист Эмануэль Рошу.
В интервью для сайта Sport.ro рассказал уже сам Н’Дойе.
— Я узнал номер Кольцеску, позвонил и поддержал его. Знаю, что он совсем не расист. Это было недоразумение. Я также поговорил с Дембой Ба, это мой очень хороший друг. Я отдал результативную передачу, когда он забил свой первый гол за сборную.
Я все объяснил ему, и он понял. Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян — очень хороший человек, Кольцеску сказал то же самое о Дембе. Они нашли общий язык, — заявил бывший футболист.
Но кажется, что от проблем Кольцеску не спасут даже такие новости.
Кольцеску повезло, что этот скандал произошел уже на закате его карьеры: потому что, похоже, это ее конец.
УЕФА пока не отреагировала лишь потому, что продолжает свое расследование. Назначенный от союза инспектор на данный момент не закончил разбирательство — по его итогам Кольцеску, вероятно, грозит судейский процесс.
В теории вероятны санкции и в адрес не пожелавшего доигрывать матч «Истанбула», но уже сейчас очевидно, на чью сторону станет демократичный УЕФА: если они и будут, то почти наверняка символическими.