«Я и не говорил, что это был расизм». Новый оборот скандала на игре «ПСЖ» — «Истанбул»

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В последнем туре этой Лиги чемпионов случился самый громкий скандал в международном футболе за последние годы. Малозначившая игра «ПСЖ» — «Истанбул» была остановлена на 13-й минуте из-за того, что один из румынской бригады судей назвал тренера турецкой команды Пьера Вебо «черным парнем». После этого инцидента тренеры увели футболистов «Истанбула» с поля. Их примеру последовали и игроки «Пари Сен-Жермен». Матч был доигран («ПСЖ» разбомбил соперника и вышел из группы с первого места), но только на следующий день.

Впоследствии выяснилось, что все было немного сложнее: по словам рефери, сам Вебо обзывал румынскую бригаду цыганами, а первым словосочетание «черный парень» употребил не ставший в итоге мировым злодеем 4-й реф Себастьян Кольцеску, а линейный Октавиан Совре. Но «Истанбул» сорвался именно на Кольцеску.

Брутальнее всех возмущался не оскорбившийся Вебо, а габаритный нападающий «Истанбула» Демба Ба, когда-то неплохо выступавший в английской Премьер-лиге. «Почему ты не сказал просто этот парень, а сказал этот черный парень? Ты же не делаешь так, когда речь идет о белом,» — наезжал на Кольцеску футболист.

Уже после того, как Кольцеску за расизм осудили темнокожие представители не только футбола, но и других видов спорта, выяснилось, что Демба Ба и не подозревал Кольцеску в чем-то подобном.

Об этом стало известно в результате телефонного разговора между Демба Ба и четвертым арбитром на той встрече Кольцеску. Переговоры организовал бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе — по ходу карьеры он долго выступал в Румынии и вместе с тем является соотечественником Демба Ба.

— По словам Н’Дойе, Демба Ба «никогда не говорил, что это был расизм. Он просто думал, что Колтеску не следует использовать слово» черный на стадионе. Кольцеску понял, — приводит детали разговора румынский журналист Эмануэль Рошу.

В интервью для сайта Sport.ro рассказал уже сам Н’Дойе.

— Я узнал номер Кольцеску, позвонил и поддержал его. Знаю, что он совсем не расист. Это было недоразумение. Я также поговорил с Дембой Ба, это мой очень хороший друг. Я отдал результативную передачу, когда он забил свой первый гол за сборную.

Я все объяснил ему, и он понял. Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба сказал, что Себастьян — очень хороший человек, Кольцеску сказал то же самое о Дембе. Они нашли общий язык, — заявил бывший футболист.

Но кажется, что от проблем Кольцеску не спасут даже такие новости.

По информации журналистов, румынский антидискриминационный совет еще на прошлой неделе назвал происшествие на матче Лиги чемпионов расизмом без возможности какой-либо другой интерпретации случившегося.

Кольцеску повезло, что этот скандал произошел уже на закате его карьеры: потому что, похоже, это ее конец.

УЕФА пока не отреагировала лишь потому, что продолжает свое расследование. Назначенный от союза инспектор на данный момент не закончил разбирательство — по его итогам Кольцеску, вероятно, грозит судейский процесс.