Гол Сулейманова претендует на звание лучшего в групповой стадии ЛЧ

Сулейманов забил гол со штрафного обводящим ударом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей». Встреча прошла 4 ноября в Севилье и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Помимо Сулейманова, на звание лучшего гола в групповой стадии Лиги чемпионов претендуют Неймар («Пари Сен-Жермен), отличившийся в матче с «Истанбул Башакшехир» (5:1), Антуан Гризманн («Барселона») — с «Ференцварошем» (3:0), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед) — с «Истанбул Башакшехир» (4:1), Лука Модрич «(Реал») — с «Шахтером» (2:3) и Йозуа Киммих («Бавария») — с «Локомотивом» (2:1).