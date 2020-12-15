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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Сулейманова претендует на звание лучшего в групповой стадии ЛЧ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. УЕФА включил гол футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в число претендентов на звание лучшего по итогам группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Сулейманов забил гол со штрафного обводящим ударом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей». Встреча прошла 4 ноября в Севилье и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Помимо Сулейманова, на звание лучшего гола в групповой стадии Лиги чемпионов претендуют Неймар («Пари Сен-Жермен), отличившийся в матче с «Истанбул Башакшехир» (5:1), Антуан Гризманн («Барселона») — с «Ференцварошем» (3:0), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед) — с «Истанбул Башакшехир» (4:1), Лука Модрич «(Реал») — с «Шахтером» (2:3) и Йозуа Киммих («Бавария») — с «Локомотивом» (2:1).

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Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
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