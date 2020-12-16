Футболистки казахстанского клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Победа достигнута по сумме двух игр.
Победа достигнута по сумме двух игр.
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» победил харьковский «Жилстрой-2» и пробился в 1/8 финала женской Лиги чемпионов по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ответная игра 1/16 финала проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 35-й минуте забила Камила Кулмагамбетова.
В первой встрече казахстанки уступили — 1:2, но за счет гола на чужом поле в следующий раунд пробился «БИИК-Казыгурт».
Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года, а матчи этой стадии пройдут 3−4 и
Действующим победителем турнира является французский «Лион».