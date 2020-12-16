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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистки казахстанского клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Победа достигнута по сумме двух игр.

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Шымкентский «БИИК-Казыгурт» победил харьковский «Жилстрой-2» и пробился в 1/8 финала женской Лиги чемпионов по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная игра 1/16 финала проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 35-й минуте забила Камила Кулмагамбетова.

В первой встрече казахстанки уступили — 1:2, но за счет гола на чужом поле в следующий раунд пробился «БИИК-Казыгурт».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года, а матчи этой стадии пройдут 3−4 и 10—11 марта 2021 года. Финал состоится 16 мая на стадионе «Гамла Уллеви» в Гетеборге (Швеция).

Действующим победителем турнира является французский «Лион».

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