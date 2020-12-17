«Новосибирск показался несовременным и мрачным». Берг вспомнил, как 10 лет назад приезжал в Россию

— Я особо не помню саму игру, кроме счета [ПСВ проиграл 0:1]. Но хорошо запомнил наше путешествие в Новосибирск: казалось, что мы из Эйндховена в Россию летели вечность. Город мы толком не увидели, но из окна автобуса он показался мне несовременным и мрачным. А еще запомнилось, что матч проходил на искусственном поле. Для меня было очень странно там играть. Но дальнейшие мои встречи с Россией были совершенно другими. Например, стереотип вечно плохой погоды был разрушен, как только я приехал в Краснодар.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого я почти 6 лет прожил в Греции, там постоянно была солнечная погода. Наверное, Краснодар этим похож на Грецию. Конечно, я слышал много навязчивых стереотипов про Россию: что там медведи ходят по улицам, что люди пьют только водку, а про пиво ничего не знают. Но я не видел здесь таких людей, ха-ха!

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— Как вам российская кухня?

— В целом нравится. Правда, я не ем продукты, которые содержат глютен, поэтому трудно попробовать все блюда. Хотел, например, пельмени. Но там внутри глютеновое тесто, поэтому пришлось отказать себе. Вообще, мне очень нравится бефстроганов. Это мое любимое российское блюдо.

— Что скажете о наших дорогах?

— О, это как раз та вещь, которую нужно улучшить! Меня их состояние немного удивило, когда приехал сюда. Знаю, что сейчас в Краснодаре активно ремонтируют дороги, ситуация постепенно налаживается.

— Вопрос, который нельзя не задать шведу, который живет в России. Где красивее девушки?