«Новосибирск показался несовременным и мрачным». Берг вспомнил, как 10 лет назад приезжал в Россию

— Я особо не помню саму игру, кроме счета [ПСВ проиграл 0:1]. Но хорошо запомнил наше путешествие в Новосибирск: казалось, что мы из Эйндховена в Россию летели вечность. Город мы толком не увидели, но из окна автобуса он показался мне несовременным и мрачным. А еще запомнилось, что матч проходил на искусственном поле. Для меня было очень странно там играть. Но дальнейшие мои встречи с Россией были совершенно другими. Например, стереотип вечно плохой погоды был разрушен, как только я приехал в Краснодар.
До этого я почти 6 лет прожил в Греции, там постоянно была солнечная погода. Наверное, Краснодар этим похож на Грецию. Конечно, я слышал много навязчивых стереотипов про Россию: что там медведи ходят по улицам, что люди пьют только водку, а про пиво ничего не знают. Но я не видел здесь таких людей, ха-ха!
— Как вам российская кухня?
— В целом нравится. Правда, я не ем продукты, которые содержат глютен, поэтому трудно попробовать все блюда. Хотел, например, пельмени. Но там внутри глютеновое тесто, поэтому пришлось отказать себе. Вообще, мне очень нравится бефстроганов. Это мое любимое российское блюдо.
— Что скажете о наших дорогах?
— О, это как раз та вещь, которую нужно улучшить! Меня их состояние немного удивило, когда приехал сюда. Знаю, что сейчас в Краснодаре активно ремонтируют дороги, ситуация постепенно налаживается.
— Вопрос, который нельзя не задать шведу, который живет в России. Где красивее девушки?
— Ха-ха! Моя жена и моя дочка — шведки. Поэтому скажу, что для меня все же красивее шведские девушки.