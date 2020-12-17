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12:35 (мск), источник: Sport24

«Новосибирск показался несовременным и мрачным». Берг вспомнил, как 10 лет назад приезжал в Россию

Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг в интервью корреспондентам Sport24 Арарату Мамбреяну и Арману Навасардяну вспомнил, как в составе ПСВ прилетал в Новосибирск на матч Лиги Европы против Сибири в 2010 году. Также Берг рассказал о своем отношении к российской кухне.

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Источник: Reuters

— Я особо не помню саму игру, кроме счета [ПСВ проиграл 0:1]. Но хорошо запомнил наше путешествие в Новосибирск: казалось, что мы из Эйндховена в Россию летели вечность. Город мы толком не увидели, но из окна автобуса он показался мне несовременным и мрачным. А еще запомнилось, что матч проходил на искусственном поле. Для меня было очень странно там играть. Но дальнейшие мои встречи с Россией были совершенно другими. Например, стереотип вечно плохой погоды был разрушен, как только я приехал в Краснодар.

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До этого я почти 6 лет прожил в Греции, там постоянно была солнечная погода. Наверное, Краснодар этим похож на Грецию. Конечно, я слышал много навязчивых стереотипов про Россию: что там медведи ходят по улицам, что люди пьют только водку, а про пиво ничего не знают. Но я не видел здесь таких людей, ха-ха!

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— Как вам российская кухня?

— В целом нравится. Правда, я не ем продукты, которые содержат глютен, поэтому трудно попробовать все блюда. Хотел, например, пельмени. Но там внутри глютеновое тесто, поэтому пришлось отказать себе. Вообще, мне очень нравится бефстроганов. Это мое любимое российское блюдо.

— Что скажете о наших дорогах?

— О, это как раз та вещь, которую нужно улучшить! Меня их состояние немного удивило, когда приехал сюда. Знаю, что сейчас в Краснодаре активно ремонтируют дороги, ситуация постепенно налаживается.

— Вопрос, который нельзя не задать шведу, который живет в России. Где красивее девушки?

— Ха-ха! Моя жена и моя дочка — шведки. Поэтому скажу, что для меня все же красивее шведские девушки.

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