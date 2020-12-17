«Барселона», «Бавария», «Челси». Стали известны соперники единственного клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Жеребьевка состоится 16 февраля.
Жеребьевка состоится 16 февраля.
Шымкентский «БИИК-Казыгурт», который будет в числе несеяных команд, в 1/8 финала женской Лиги чемпионов может встретиться с «Барселоной», «Баварией» или «Челси», сообщает KazFootball.kz.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 февраля 2021 года. Игры пройдут 3−4 и
Все потенциальные соперники шымкентской команды на данный момент: «Лион» (Франция), «Вольфсбург» (Германия), «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Челси» (Англия), «Русенгорд» (Швеция), «Атлетико» (Испания), «Фортуна» (Дания), ЛСК (Норвегия), «Спарта» (Чехия), «Фиорентина» (Италия), победитель пары «Цюрих» (Швейцария) — «Санкт Пельтен» (Австрия), победитель пары «Брондбю» (Дания) — «Волеренга» (Норвегия).