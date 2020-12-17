Футболистки «Минска» не вышли в 1/8 финала женской Лиги чемпионов

После домашнего поражения от норвежского клуба ЛСК со счетом 0:2 подопечные Александра Лухвича выиграли в Лиллестреме с результатом 1:0 (гол — Анастасия Скорынина), но по сумме двух поединков уступили соперницам и завершили выступления в главном континентальном турнире.

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В первом отборочном раунде минчанки разгромили у себя дома латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0 (голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко, Генриетта Акаба), а во втором квалификационном матче переиграли в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:0 (Анна Сас, Анастасия Харланова).

Кроме ЛСК в 1/8 финала вышли действующий победитель женской чемпионской Лиги французский «Лион», а также еще один представитель Франции «Пари Сен-Жермен», английские «Манчестер Сити» и «Челси» (Лондон), испанские «Атлетико» (Мадрид) и «Барселона», немецкие «Бавария» (Мюнхен) и «Вольфсбург», итальянская «Фиорентина» (Флоренция), чешская «Спарта» (Прага), датская «Фортуна» (Йеринг), шведский «Русенгорд» и казахстанский «БИИК-Казыгурт» (Шымкент). Последние участники 1/8 финала определятся после заключительных встреч в двух парах 1/16 финала: «Цюрих» (Швейцария) — «Санкт-Пельтен» (Австрия) и «Брондбю» (Дания) — «Волеренга» (Осло, Норвегия).