Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов: видео

УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На премию претендовали шесть футболистов, включая нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, забившего красивый гол со штрафного в ворота «Севильи».