Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов: видео
УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На премию претендовали шесть футболистов, включая нападающего «Краснодара»
УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На премию претендовали шесть футболистов, включая нападающего «Краснодара»
Лучшим был признан гол нападающего «ПСЖ» Неймара в ворота «Башакшехира».
Помимо Неймара и Сулейманова, в числе претендентов также были Лука Модрич («Реал»), Антуан Гризманн («Барселона»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Йозуа Киммих («Бавария»).