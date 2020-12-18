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18:45 (мск), источник: Sport24

Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов: видео

УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На премию претендовали шесть футболистов, включая нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, забившего красивый гол со штрафного в ворота «Севильи».

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Лучшим был признан гол нападающего «ПСЖ» Неймара в ворота «Башакшехира».

Помимо Неймара и Сулейманова, в числе претендентов также были Лука Модрич («Реал»), Антуан Гризманн («Барселона»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Йозуа Киммих («Бавария»).

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