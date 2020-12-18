«Карабах» получил техническое поражение за пропуск матча Лиги Европы из-за коронавируса

«Карабах» не смог прибыть на заключительный, шестой матч группового этапа турнира против испанского «Вильярреала» 10 декабря, в связи с чем азербайджанскому клубу было засчитано поражение со счетом 0:3. Причиной пропуска встречи стал ряд заражений коронавирусом в составе «Карабаха».

Тем самым, «Вильярреал» благодаря победе набрал 16 очков в таблице группы I. До решения УЕФА команда также была на первой строчке в группе с 13 очками в активе и вышла в плей-офф турнира. «Карабах» с одним очком завершил участие на последней строчке таблицы. В 1/16 финала испанский клуб встретится с австрийским «Зальцбургом».