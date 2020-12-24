Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках

«Мне кажется, для УЕФА, для вообще европейских команд неинтересно видеть “Зенит” в европейских турнирах, в стадиях 1/16, даже в группе, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Они бы лучше играли между собой, потому что рынка нет у “Зенита” для других команд. И условно “Барселоне” лучше играть с “Аталантой”, чем с “Зенитом”, хотя “Зенит” — это Россия, богатая страна».