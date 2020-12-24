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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что УЕФА и европейские топ-клубы не хотят видеть сине-бело-голубых в еврокубках, так как российский не представляет для них интереса.

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«Мне кажется, для УЕФА, для вообще европейских команд неинтересно видеть “Зенит” в европейских турнирах, в стадиях 1/16, даже в группе, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Они бы лучше играли между собой, потому что рынка нет у “Зенита” для других команд. И условно “Барселоне” лучше играть с “Аталантой”, чем с “Зенитом”, хотя “Зенит” — это Россия, богатая страна».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне «Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, во второй раз подряд заняв последнее место.

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