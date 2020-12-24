Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках
Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что УЕФА и европейские
Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что УЕФА и европейские
«Мне кажется, для УЕФА, для вообще европейских команд неинтересно видеть “Зенит” в европейских турнирах, в стадиях 1/16, даже в группе, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его
В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне «Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, во второй раз подряд заняв последнее место.