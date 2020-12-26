Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — лучший российский клуб в Лиге чемпионов за всю историю. «Реал» — первый

Союз европейских футбольных ассоциаций составил рейтинг лучший европейских клубов за все время существования организации.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Этот рейтинг охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, включая отборочные матчи.

УЕФА был основан 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария) после консультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55.

Возглавил этот список мадридский «Реал». В тройку лучших клубов попали также мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Лучшим российским клубом стал московский «Спартак».

Рейтинг клубов УЕФА

1. «Реал» (Испания).

2. «Бавария» (Германия).

3. «Барселона» (Испания).

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия).

5. «Ювентус» (Италия).

6. «Милан» (Италия).

7. «Ливерпуль» (Англия).

8. «Бенфика» (Португалия).

9. «Порту» (Португалия).

10. «Аякс» (Голландия).

11. «Динамо» Киев (Украина)…

34. «Спартак» (Россия).

45. ЦСКА (Россия).

58. «Зенит» (Россия).

91. «Локомотив» (Россия).

166. «Рубин» (Россия).

208. «Ростов» (Россия).

223. «Краснодар» (Россия).

342. «Торпедо» (Россия).

374. «Динамо» (Россия).

501. «Алания» (Россия).

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Россия разобралась с Америкой на молодежном ЧМ
«Не понял, что кричал американец». Хоккеисты России — о победе
Итальянские СМИ узнали об интересе «Спартака» к Рафаэлю Бенитесу
Банк обманул Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
Финляндия обыграла Германию на молодежном ЧМ по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь