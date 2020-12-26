«Астана», «Кайрат» и другие казахстанские клубы узнали свои места в историческом рейтинге Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг за всю историю Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг за всю историю Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лучшим клубом в истории престижнейшего турнира остается «Реал». У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.
Топ-10 лучших клубов выглядит так (1955−2020):
1. «Реал»;
2. «Бавария»;
3. «Барселона»;
4. «МЮ»;
5. «Ювентус»;
6. «Милан»;
7. «Ливерпуль»;
8. «Бенфика»;
9. «Порту»;
10. «Аякс».
Среди казахстанских клубов самую лучшую позицию имеет «Астана» — 107-е место из 526. Столичная команда шесть раз участвовала в розыгрыше ЛЧ, провела 31 матч, одержала 11 побед при десяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 45−32.
Далее идут «Актобе» — 145-е, «Шахтер» — 230-е, «Астана 64» — 300-е, «Кайрат» — 371-е, «Иртыш» — 422-е и «Тобол» — 432-е.