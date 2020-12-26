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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ занимает 42-е место в рейтинге футбольной Лиги чемпионов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленном рейтинге участников футбольной Лиги чемпионов за все годы борисовский БАТЭ занимает 42-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сейчас 15-кратные чемпионы Беларуси имеют в своем активе 102 балла. Кроме борисовчан рейтинговые очки главного континентального турнира Старого света имеют пять белорусских клубов: минское «Динамо» — 199-е место (11 очков), мозырская «Славия» — 253 (7), брестское «Динамо» — 308 (4), бобруйская «Белшина» — 347 (3), «Гомель» — 373 (2). Выступавшие в чемпионской Лиге солигорский «Шахтер» и могилевский «Днепр» не имеют ни одного зачетного балла.

Команда
БАТЭ

Возглавляет список 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов испанский «Реал» из Мадрида, у которого 607 очков. На второй позиции нынешний победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» из Мюнхена (495 баллов), третье место занимает испанская «Барселона» (459). В первую пятерку также входят английский «Манчестер Юнайтед» (380) и итальянский «Ювентус» из Турина (361).

Всего в список вошли 526 европейских клубов, принимавших участие в розыгрыше Кубка европейских чемпионов и Лиге чемпионов с 1955 по 2020 год.

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