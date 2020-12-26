Борисовский БАТЭ занимает 42-е место в рейтинге футбольной Лиги чемпионов

Сейчас 15-кратные чемпионы Беларуси имеют в своем активе 102 балла. Кроме борисовчан рейтинговые очки главного континентального турнира Старого света имеют пять белорусских клубов: минское «Динамо» — 199-е место (11 очков), мозырская «Славия» — 253 (7), брестское «Динамо» — 308 (4), бобруйская «Белшина» — 347 (3), «Гомель» — 373 (2). Выступавшие в чемпионской Лиге солигорский «Шахтер» и могилевский «Днепр» не имеют ни одного зачетного балла.

Команда БАТЭ

Возглавляет список 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов испанский «Реал» из Мадрида, у которого 607 очков. На второй позиции нынешний победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» из Мюнхена (495 баллов), третье место занимает испанская «Барселона» (459). В первую пятерку также входят английский «Манчестер Юнайтед» (380) и итальянский «Ювентус» из Турина (361).