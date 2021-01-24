В Бразилии четыре футболиста и президент клуба погибли в авиакатастрофе

Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе сегодня утром, 24 января. Частный самолёт разбился через несколько минут после взлёта, упав на землю в зарослях сразу за границей взлётно-посадочной полосы. На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, президент «Пальмаса» Лукас Мейра и пилот Вагнер.

Игроки «Пальмаса» вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с «Вила Новой». «Вила Нова» опубликовала заявление с соболезнованиями в адрес «Пальмаса», в клубе готовы перенести матч.