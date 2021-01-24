В Бразилии четыре футболиста и президент клуба погибли в авиакатастрофе
Футболисты и президент клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли при крушении самолёта, сообщает Globoesporte.
Футболисты и президент клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли при крушении самолёта, сообщает Globoesporte.
Трагедия произошла на
Игроки «Пальмаса» вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с «Вила Новой». «Вила Нова» опубликовала заявление с соболезнованиями в адрес «Пальмаса», в клубе готовы перенести матч.
Напомним, в 2016 году в Бразилии был объявлен трёхдневный траур в связи с авиакатастрофой самолёта, на борту которого находились игроки клуба «Шапекоэнсе». Жертвами трагедии стали по меньшей мере 76 человек.