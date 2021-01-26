Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
27.01
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
27.01
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле

Руководство лондонского «Арсенала» ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой» из Португалии на нейтральное поле.

Наверх
Источник: AFP 2020

Как сообщает Sky Sports, «канониры» боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию из-за опасений правительства Великобритании новых форм коронавируса, зарегистрированных в Южной Америке. Как известно, у Португалии тесные культурные и туристические связи с Бразилией.

По сообщениям источника, «Арсенал» готов сыграть на нейтральном поле, однако лиссабонцы хотят провести встречу на домашнем стадионе «Да Луш».

Лига Европы 2020/2021
1/16 финала, 18.02.2021, 23:00

Бенфика-Арсенал-

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы должен состояться в Лиссабоне 18 февраля. Ответная встреча должна пройти в Лондоне 25 февраля.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»
«Спартак» объявил об уходе нападающего в хорватский клуб
ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по форварду сборной Турции
Биатлонистка Подчуфарова объявила о вынужденном возвращении в РФ
Робин Ван Перси призвал голландцев остановить погромы
Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь