«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле
Руководство лондонского «Арсенала» ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой» из Португалии на нейтральное поле.
Руководство лондонского «Арсенала» ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой» из Португалии на нейтральное поле.
Как сообщает Sky Sports, «канониры» боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию
По сообщениям источника, «Арсенал» готов сыграть на нейтральном поле, однако лиссабонцы хотят провести встречу на домашнем стадионе «Да Луш».
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы должен состояться в Лиссабоне 18 февраля. Ответная встреча должна пройти в Лондоне 25 февраля.