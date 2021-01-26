«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле

Как сообщает Sky Sports, «канониры» боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию из-за опасений правительства Великобритании новых форм коронавируса, зарегистрированных в Южной Америке. Как известно, у Португалии тесные культурные и туристические связи с Бразилией.