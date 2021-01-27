Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
21:45 (мск), источник: ТАСС

Мэра Турина приговорили к полутора годам тюрьмы из-за давки на площади города в 2017 году

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Мэр Турина Кьяра Аппендино приговорена к году и шести месяцам тюремного заключения по факту давки, возникшей в результате паники на центральной площади города Сан-Карло во время коллективного просмотра финального матча Лиги чемпионов на больших экранах с участием «Ювентуса» в 2017 году. Как сообщает в среду газета la Repubblica, градоначальник и еще несколько осужденных чиновников мэрии и организаторов мероприятия признаны виновными в непредумышленных убийствах и нанесении физических увечий.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Инцидент произошел 3 июня 2017 года, когда на площади на коллективный просмотр эфира матча между «Ювентусом» и «Реалом» собрались несколько тысяч человек. В результате давки, возникшей вследствие паники, вызванной группой грабителей, распыливших перцовый спрей, пострадали 1,6 тыс. человек, две женщины впоследствии умерли. В мае 2019 года итальянский суд приговорил к тюремному заключению сроком до 10 с половиной лет четырех человек марокканского происхождения, которые входили в группу злоумышленников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Лига чемпионов 2016/2017
Финал, 3.06.2017, 21:45

Ювентус1Реал4

Как корреспонденту ТАСС пояснил юрист, приговоры к срокам менее двух лет обычно подлежат отсрочкам отбывания. Кроме того, Аппендино имеет право подать апелляцию на решение суда первичной инстанции. Ее вина заключается, по утверждению обвинения, в плохой организации массового мероприятия, которое привело к трагедии.

С момента избрания мэром Турина в 2016 году Аппендино, представлявшая «Движение “5 звезд”», уже была фигурантом разных расследований, которые закончились судебным процессом. Она была оправдана по большинству статей обвинения в административных нарушениях и превышении должностных полномочий, однако получила приговор в первичной инстанции в виде шести месяцев за предоставление ложных данных. В результате она не подала в отставку с поста мэра, но вышла из партии, как предписывает судимым устав «Движения». В октябре этого года Аппендино также заявила, что не намерена больше баллотироваться в мэры после истечения ее мандата в 2021 году.

Читайте также
 Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало – Путин о "дворце" в Геленджике
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
«Плохой парень изменился». Как Кокорина встретили в Италии
Тренер Нурмагомедова заговорил о регрессе Макгрегора
Гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
Символ российского спорта попался на запрещённом препарате
Россиянин стал 4-м в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь