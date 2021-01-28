Суперлига упускает главного
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поддержал проект UEFA по реформированию Лиги чемпионов.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поддержал проект UEFA по реформированию Лиги чемпионов.
Глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA) Андреа Аньелли поддержал проект реформирования Лиги чемпионов, отметив, что еврокубковые турниры должны оставаться открытыми для всех. Заявление господина Аньелли, являющегося также президентом «Ювентуса», может оказать заметное влияние на перспективы реализации продвигаемого главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом проекта неподконтрольной Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Суперлиги, объединяющей топовые европейские команды и фактически лишающей Лигу чемпионов смысла.
Проект Суперлиги, предполагающий фактическое обособление
Как руководители индустрии мы должны сделать так, чтобы все базировалось на спортивном принципе. Не нужно концентрироваться исключительно на больших чемпионатах — английском, французском, немецком, испанском, итальянском. Мы должны гарантировать и другим первенствам адекватное представительство в еврокубках.
Фактически он повторил то, о чем неоднократно заявляло руководство UEFA, настаивающее на том, что создание любых закрытых лиг идет вразрез с принципами организации. А учитывая, что ранее именно Андреа Аньелли назывался одним из активных сторонников создания Суперлиги, можно сказать, что перспективы проекта, и без того неочевидные, теперь становятся совсем уж туманными.
Напомним, что в конце прошлого года Sky Sports сообщал, что ведущие европейские клубы разработали проект Суперлиги, в который планируется пригласить от 16 до 18 клубов. В качестве потенциальных участников назывались английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Турнир предполагается проводить по схеме, похожей на соревнования американских спортивных лиг — с долгим (около 30 матчей на каждую команду) регулярным первенством и кубковой частью. И якобы даже был найден инвестор в лице JP Morgan, согласившийся открыть кредитную линию на $6 млрд. В более поздних утечках отмечалось, что количество участников может быть увеличено до 20. При этом 15 мест на постоянной основе получат
В совместном заявлении этих организаций отмечалось, что клубы и футболисты, которые выступят в новом турнире, будут подвергнуты санкциям. В частности, игрокам пригрозили запретом на участие в чемпионатах мира и Европы. И, как сообщает Daily Mail, некоторые клубы уже без прежнего энтузиазма смотрят на проект. В частности, в начале недели отказался от участия в нем «Манчестер Юнайтед».
Все идет к тому, что UEFA удастся сохранить контроль над ситуацией. Хотя многое будет зависеть от того, как будет проведена реформа Лиги чемпионов. На данный момент, как отметил Андреа Аньелли, предпочтительным считается вариант, предложенный «Аяксом». Он предусматривает отказ от разбивки команд на группы. Вместо этого 32 клуба для определения участников
Впрочем,
Александр Петров.